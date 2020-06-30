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У офиса Зеленского шахтеры проводят акцию протеста
Шахтеры во вторник у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве требуют погашения задолженности по зарплате, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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центрэнерго, дтэк, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

У офиса Зеленского шахтеры проводят акцию протеста

11:43 30.06.2020 (обновлено: 13:27 30.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Шахтеры во вторник у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве требуют погашения задолженности по зарплате, передает корреспондент РИА Новости.
"Нам много не надо, дайте нам работу и заработную плату", - сказал один из шахтеров на митинге. Горняки с востока и запада Украины расположились на площади перед зданием офиса Зеленского и стучат касками, требуя, чтобы к ним вышел лично глава государства.
В частности, шахтеры требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты, которая по состоянию на 1 июля достигнет более 1,2 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов). Они также требуют обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Держвуглепостач", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться по задолженности с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь.
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Также шахтеры хотят увольнения председателя профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса, действия которого, по их мнению, привели к искусственному кризису в энергетике, и привлечения его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины.
Митингующие требуют запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из РФ и Белоруссии, возобновления работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывода шахт из простоя, обеспечения их стабильной работы.
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Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" по той же причине.
Кабмин Украины под председательством премьера создал антикризисный энергетический штаб. При этом и.о. главы министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец заявляла, что Украина переживает один из крупнейших за всю историю страны энергетических кризисов, выход из которого является вопросом национальной безопасности.
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ЦентрэнергоДТЭКВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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