У офиса Зеленского шахтеры проводят акцию протеста

Кабмин Украины под председательством премьера создал антикризисный энергетический штаб. При этом и.о. главы министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец заявляла, что Украина переживает один из крупнейших за всю историю страны энергетических кризисов, выход из которого является вопросом национальной безопасности.