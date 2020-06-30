В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом

САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Еще три пациента с Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 56 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 154 человека с коронавирусом, в том числе трое в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 56 человек, в том числе три женщины: 47 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 69 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, 89 лет, страдавшая заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 22 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, восемь человек заразились от ранее заболевших, у 21 человека коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 4837 случаев заражения коронавирусом, 2714 человек выздоровели.