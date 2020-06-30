Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573670666.html
В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 56 летальных случаев, РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f9426e32f1e27797cab37edf1783950d.jpg
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f9426e32f1e27797cab37edf1783950d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f28038835b035a6aa5ba9dcc5583dc1f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_ed110214803183c7c52f1cc4feb7db5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, самарская область, общество

В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом

11:41 30.06.2020
283
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самара. Архивное фото
САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 56 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 154 человека с коронавирусом, в том числе трое в Самарской области.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Всего в регионе… скончались 56 человек, в том числе три женщины: 47 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 69 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, 89 лет, страдавшая заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 22 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, восемь человек заразились от ранее заболевших, у 21 человека коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 4837 случаев заражения коронавирусом, 2714 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Каски рабочих
В Якутии возобновил работу рудник, где было задымление
Машина скорой помощи
В Нижегородской области умерли пять пациентов с коронавирусом
Медицинская сестра в больничной палате
В Ингушетии выздоровели более 86% заразившихся коронавирусом
Церемония бракосочетания
В Подмосковье 1 июля откроются ЗАГСы
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Южной Корее начали тестирование на наличие антител к коронавирусу
Тест на коронавирус
ПРООН предоставит Таджикистану средства для противодействия COVID-19
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
В Эстонии число заразившихся COVID-19 достигло 1989
Планета Земля
Ученый: у Земли пока нет средств защиты от опасных астероидов
Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
У офиса Зеленского шахтеры проводят акцию протеста
Врач скорой помощи
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Ереван
Парламент Армении отменил референдум по конституционным реформам
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае
В Красноярском крае вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Полиция эвакуирует людей из торгового центра в парижском пригороде Дефанс
Канализационный люк
Москвич отсудил у дорожников 550 тысяч рублей после ДТП на Рублевке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Жертвы Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
Лента новостейМолния