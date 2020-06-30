МСП Банк с 1 июля начнет выдавать кредиты самозанятым под 8,5%

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк . МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП , с 1 июля начинает оказывать кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход, сообщает пресс-служба банка.

Основным инструментом поддержки станет специальный кредит с фиксированной ставкой 8,5% годовых сроком до 3 лет. Финансовая поддержка на сумму до 500 тысяч рублей предоставляется без залога, до 5 миллионов рублей – с минимальными требованиями к обеспечению, уточняется в сообщении.

"Сейчас мы открыли для самозанятых возможность кредитоваться по льготной ставке - это даст им дополнительную возможность не только сохранить, но и масштабировать деятельность. Меры поддержки, в том числе субсидии и возврат налогов, способствовали доверию со стороны граждан к государству. Неудивительно, что в итоге мы видим, как растет количество самозанятых в 2020 году, их число удвоилось и достигло почти 700 тысяч человек", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба Минэка.

Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечит быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, срок рассмотрения заявки по кредиту до 500 тысяч рублей составит до 3 дней.

"Для того чтобы иметь возможность быстро и эффективно работать с сегментом самозанятых, мы воспользовались большим количеством данных и создали специальную рейтинговую модель. В итоге, мы уверены, что наши кредиты будут востребованы и среди начинающих самозанятых, и среди тех, кто существует в этом статусе уже долгое время", - рассказал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, слова которого приводятся в сообщении.

Он выразил уверенность, что постепенное снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса и финансовая поддержка позволят предпринимателям быстрее вернуться к привычному режиму и вложить средства в саморазвитие.