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МСП Банк с 1 июля начнет выдавать кредиты самозанятым под 8,5%
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 июля начинает оказывать кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:39
корпорация мсп
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РИА Новости
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353
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корпорация мсп, мсп банк

МСП Банк с 1 июля начнет выдавать кредиты самозанятым под 8,5%

11:39 30.06.2020
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© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 июля начинает оказывать кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход, сообщает пресс-служба банка.
Основным инструментом поддержки станет специальный кредит с фиксированной ставкой 8,5% годовых сроком до 3 лет. Финансовая поддержка на сумму до 500 тысяч рублей предоставляется без залога, до 5 миллионов рублей – с минимальными требованиями к обеспечению, уточняется в сообщении.
"Сейчас мы открыли для самозанятых возможность кредитоваться по льготной ставке - это даст им дополнительную возможность не только сохранить, но и масштабировать деятельность. Меры поддержки, в том числе субсидии и возврат налогов, способствовали доверию со стороны граждан к государству. Неудивительно, что в итоге мы видим, как растет количество самозанятых в 2020 году, их число удвоилось и достигло почти 700 тысяч человек", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба Минэка.
Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечит быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, срок рассмотрения заявки по кредиту до 500 тысяч рублей составит до 3 дней.
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"Для того чтобы иметь возможность быстро и эффективно работать с сегментом самозанятых, мы воспользовались большим количеством данных и создали специальную рейтинговую модель. В итоге, мы уверены, что наши кредиты будут востребованы и среди начинающих самозанятых, и среди тех, кто существует в этом статусе уже долгое время", - рассказал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, слова которого приводятся в сообщении.
Он выразил уверенность, что постепенное снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса и финансовая поддержка позволят предпринимателям быстрее вернуться к привычному режиму и вложить средства в саморазвитие.
Пресс-служба банка уточнила, что подача документов на кредит и их рассмотрение будут производиться полностью онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС (smbfin.ru). Продажи кредитных продуктов будут осуществляться как через подразделения МСП Банка в регионах, так и через агентский канал. При этом расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.
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Корпорация МСПМСП Банк
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