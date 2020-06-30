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В Южной Корее начали тестирование на наличие антител к коронавирусу
Южная Корея начала проведение тестов на наличие антител к коронавирусу у граждан с целью оценить реальные масштабы распространения инфекции в стране и долю... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:37
2020-06-30T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
южная корея
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, южная корея, в мире
ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Южная Корея
начала проведение тестов на наличие антител к коронавирусу
у граждан с целью оценить реальные масштабы распространения инфекции в стране и долю людей, имеющих иммунитет к COVID-19, сообщило агентство Ренхап
со ссылкой на замруководителя Центрального штаба по противоэпидемическим мерам Квон Чжун Ука.
"Серологические исследования ведутся на образцах крови 3 055 людей, чтобы узнать, сколько людей обладают иммунитетом к новому коронавирусу", - цитирует агентство слова чиновника.
Он также подчеркнул, что исследования на антитела будут проводиться раз в два месяца до конца этого года, после чего результаты будут обобщены и обнародованы после проверки экспертами.
Во вторник Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 800, выздоровели 11 537. Число жертв составляет 282 человека. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,27 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.