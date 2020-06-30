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https://ria.ru/20200630/1573670220.html
В Ингушетии выздоровели более 86% заразившихся коронавирусом
Более 86% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии выздоровели более 86% заразившихся коронавирусом

11:34 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 июн - РИА Новости. Более 86% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончались 68 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
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"По результатам исследований выявлено 3047 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровели всего 2644 пациента", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 182 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 79, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппарату ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7088 человек, остаются под наблюдением 356 человек, в том числе 174 – в условиях самоизоляции на дому.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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