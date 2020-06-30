В Ингушетии выздоровели более 86% заразившихся коронавирусом

НАЛЬЧИК, 30 июн - РИА Новости. Более 86% заразившихся коронавирусом в Более 86% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончались 68 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 3047 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровели всего 2644 пациента", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 182 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 79, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппарату ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7088 человек, остаются под наблюдением 356 человек, в том числе 174 – в условиях самоизоляции на дому.