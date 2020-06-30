В России восстановили вакцинацию взрослых

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вакцинация взрослых россиян восстановлена, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
Говоря о вакцинации медработников, в том числе во время нынешней пандемии, она отметила, что пандемия COVID не является противопоказанием для вакцинации.
"Более того, необоснованно многие трактовали некоторые письма Минздрава как приостановку вакцинации - этого не было, никто не приостанавливал вакцинацию. Мы продолжали вакцинировать детей и подростков. Для взрослых действительно на короткое время такое письмо появлялось, но сейчас вакцинация взрослых также восстановлена ", - сказала Намазова-Баранова на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявлял, что вакцинация населения приостановлена из-за эпидемии коронавируса только среди взрослых, решение о приостановке вакцинации детей принимают регионы, только если этого требует эпидемиологическая ситуация.