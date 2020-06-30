В России восстановили вакцинацию взрослых

"Более того, необоснованно многие трактовали некоторые письма Минздрава как приостановку вакцинации - этого не было, никто не приостанавливал вакцинацию. Мы продолжали вакцинировать детей и подростков. Для взрослых действительно на короткое время такое письмо появлялось, но сейчас вакцинация взрослых также восстановлена ", - сказала Намазова-Баранова на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".