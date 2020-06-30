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В России восстановили вакцинацию взрослых
Вакцинация взрослых россиян восстановлена, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава, президент Союза педиатров... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:32
лейла намазова-баранова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лейла намазова-баранова, общество

В России восстановили вакцинацию взрослых

11:32 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедсестра готовит шприц с вакциной
Медсестра готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Илья Питалев
Медсестра готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вакцинация взрослых россиян восстановлена, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
Говоря о вакцинации медработников, в том числе во время нынешней пандемии, она отметила, что пандемия COVID не является противопоказанием для вакцинации.
"Более того, необоснованно многие трактовали некоторые письма Минздрава как приостановку вакцинации - этого не было, никто не приостанавливал вакцинацию. Мы продолжали вакцинировать детей и подростков. Для взрослых действительно на короткое время такое письмо появлялось, но сейчас вакцинация взрослых также восстановлена ", - сказала Намазова-Баранова на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявлял, что вакцинация населения приостановлена из-за эпидемии коронавируса только среди взрослых, решение о приостановке вакцинации детей принимают регионы, только если этого требует эпидемиологическая ситуация.
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
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Лейла Намазова-БарановаОбщество
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