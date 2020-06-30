Глава МИД Италии отверг возможность "сирианизации" Ливии

РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо допустил усиление влияния различных стран в ходе гражданского конфликта в Ливии, но отверг возможность направления этого кризиса по пути Сирии.
"В Ливии должны прекратиться внешние вмешательства, необходимо придать импульс процессу (под эгидой) ООН. В Берлине прошла конференция, в ходе которой действующие игроки взяли на себя обязательства, и мы ожидаем, что они будут их уважать", - сказал он в интервью газета La Stampa.
По его словам, военно-морская ЕС операция Irini в Средиземном море "послужит усилению эмбарго" на поставки оружия в Ливию.
Говоря о возможности "сирианизации" Ливии с ее разделением между Турцией и Россией, Ди Майо объяснил, что это "страх многих наблюдателей". "Но Ливия не Сирия. По географическим причинам это наш обязательный стратегический партнер, и мы выступаем за них, как и Европейский союз. Конечно, есть страны, которые будут усиливать свое влияние, но я надеюсь и работаю для независимости ливийского народа и для единства Ливии", - подчеркнул глава МИД Италии.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.