Глава МИД Италии отверг возможность "сирианизации" Ливии

"В Ливии должны прекратиться внешние вмешательства, необходимо придать импульс процессу (под эгидой) ООН. В Берлине прошла конференция, в ходе которой действующие игроки взяли на себя обязательства, и мы ожидаем, что они будут их уважать", - сказал он в интервью газета La Stampa.