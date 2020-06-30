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Глава МИД Италии отверг возможность "сирианизации" Ливии
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо допустил усиление влияния различных стран в ходе гражданского конфликта в Ливии, но отверг возможность направления этого кризиса РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:31
луиджи ди майо
война в сирии
халифа хафтар
мид италии
триполи
ливия
сирия
в мире
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луиджи ди майо, война в сирии, халифа хафтар, мид италии, триполи, ливия, сирия, в мире

Глава МИД Италии отверг возможность "сирианизации" Ливии

11:31 30.06.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо допустил усиление влияния различных стран в ходе гражданского конфликта в Ливии, но отверг возможность направления этого кризиса по пути Сирии.

"В Ливии должны прекратиться внешние вмешательства, необходимо придать импульс процессу (под эгидой) ООН. В Берлине прошла конференция, в ходе которой действующие игроки взяли на себя обязательства, и мы ожидаем, что они будут их уважать", - сказал он в интервью газета La Stampa.

По его словам, военно-морская ЕС операция Irini в Средиземном море "послужит усилению эмбарго" на поставки оружия в Ливию.
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Говоря о возможности "сирианизации" Ливии с ее разделением между Турцией и Россией, Ди Майо объяснил, что это "страх многих наблюдателей". "Но Ливия не Сирия. По географическим причинам это наш обязательный стратегический партнер, и мы выступаем за них, как и Европейский союз. Конечно, есть страны, которые будут усиливать свое влияние, но я надеюсь и работаю для независимости ливийского народа и для единства Ливии", - подчеркнул глава МИД Италии.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Луиджи Ди МайоВойна в СирииХалифа ХафтарМИД ИталииТриполиЛивияСирияВ мире
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