https://ria.ru/20200630/1573669849.html
В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев из-за рубежа
Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:30
2020-06-30T11:30
война в сирии
сирия
иордания
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, иордания, ливан, в мире