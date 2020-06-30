Южная Корея продолжит усилия по денуклеаризации Корейского полуострова

"Сегодня – годовщина встречи между двумя Кореями и США в Пханмунджоме. Правительство (Южной Кореи – ред.) надеется достичь денуклеаризации и длительного мира на Корейском полуострове и продолжит прилагать усилия, чтобы принести мир и процветание (в регион – ред.)", - цитирует агентство Ренхап слова политика, имя которого не приводится.

Необъявленная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ын прошла 30 июня 2019 года на военно-демаркационной линии между Югом и Севером Кореи в пункте переговоров Пханмунджом. До этого они встречались дважды - в Сингапуре и Ханое. В ходе встречи Трамп на короткое время перешел линию разграничения двух государств, став первым президентом США, ступившим на территорию КНДР.

Как ожидалось, встреча должна была положить начало возобновлению диалога, однако из-за проведения совместных учений США и Южной Кореи и ставших регулярными ракетных пусков со стороны КНДР этого не произошло.