Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573669694.html
Южная Корея продолжит усилия по денуклеаризации Корейского полуострова
Правительство Южной Кореи продолжит усилия по денуклеаризации и достижению мира на Корейском полуострове, заявил представитель южнокорейского министерства по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:27
дональд трамп
ким чен ын
сингапур (страна)
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_4ae6589c3269c2ba65dd0517d3b91b54.jpg
https://ria.ru/20200629/1573653424.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200624/1573404791.html
1
сингапур (страна)
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_4ae6589c3269c2ba65dd0517d3b91b54.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_e20cbf0d4d105eab352be365b732e7e9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_ad71656acc0c521ca89b02295f7055cd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, ким чен ын, сингапур (страна), южная корея, кндр (северная корея), в мире

Южная Корея продолжит усилия по денуклеаризации Корейского полуострова

11:27 30.06.2020
179
© AP Photo / Ahn Young-joonНа границе Северной и Южной Кореи
На границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
На границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Правительство Южной Кореи продолжит усилия по денуклеаризации и достижению мира на Корейском полуострове, заявил представитель южнокорейского министерства по делам объединения на мероприятии по случаю первой годовщины встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пханмунджоме.
"Сегодня – годовщина встречи между двумя Кореями и США в Пханмунджоме. Правительство (Южной Кореи – ред.) надеется достичь денуклеаризации и длительного мира на Корейском полуострове и продолжит прилагать усилия, чтобы принести мир и процветание (в регион – ред.)", - цитирует агентство Ренхап слова политика, имя которого не приводится.
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
29 июня, 23:09
В Южной Корее призвали КНДР ответить на призывы к сотрудничеству
Необъявленная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ын прошла 30 июня 2019 года на военно-демаркационной линии между Югом и Севером Кореи в пункте переговоров Пханмунджом. До этого они встречались дважды - в Сингапуре и Ханое. В ходе встречи Трамп на короткое время перешел линию разграничения двух государств, став первым президентом США, ступившим на территорию КНДР.
Как ожидалось, встреча должна была положить начало возобновлению диалога, однако из-за проведения совместных учений США и Южной Кореи и ставших регулярными ракетных пусков со стороны КНДР этого не произошло.
В последнее время отношения Сеула и Пхеньяна значительно обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось". Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
24 июня, 09:57
Лидер КНДР отложил план военных действий против Сеула
011004
Обсудить 1
Дональд ТрампКим Чен ЫнСингапур (страна)Южная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
Рекомендуем
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Тестирование на коронавирус
В ВС Украины выявили еще один случай заражения коронавирусом
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай готов принять ответные меры на действия США по Гонконгу
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев из-за рубежа
Монумент Независимости Украины в Киеве
Глава минюста Украины призвал срочно изменить закон о люстрации
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Южной Корее начали тестирование на наличие антител к коронавирусу
Тест на коронавирус
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5900
Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии отверг возможность "сирианизации" Ливии
Автомобиль скорой помощи на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
В Ленинградской области на трассе загорелся автобус
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
В Киеве представители профсоюзов митингуют против принятия закона о труде
Молоток в зале судебных заседаний
В Иране приговорили к казни главу СМИ за помощь от зарубежных разведок
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Израиль продолжит действовать в Сирии против Ирана, заявил Нетаньяху
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от С-400
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Полиция эвакуирует людей из торгового центра в парижском пригороде Дефанс
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Совфеде объяснили идею США выкупить С-400 у Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Жертвы Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
Лента новостейМолния