Южная Корея продолжит усилия по денуклеаризации Корейского полуострова

ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Правительство Южной Кореи продолжит усилия по денуклеаризации и достижению мира на Корейском полуострове, заявил представитель южнокорейского министерства по делам объединения на мероприятии по случаю первой годовщины встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пханмунджоме.
"Сегодня – годовщина встречи между двумя Кореями и США в Пханмунджоме. Правительство (Южной Кореи – ред.) надеется достичь денуклеаризации и длительного мира на Корейском полуострове и продолжит прилагать усилия, чтобы принести мир и процветание (в регион – ред.)", - цитирует агентство Ренхап слова политика, имя которого не приводится.
Необъявленная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ын прошла 30 июня 2019 года на военно-демаркационной линии между Югом и Севером Кореи в пункте переговоров Пханмунджом. До этого они встречались дважды - в Сингапуре и Ханое. В ходе встречи Трамп на короткое время перешел линию разграничения двух государств, став первым президентом США, ступившим на территорию КНДР.
Как ожидалось, встреча должна была положить начало возобновлению диалога, однако из-за проведения совместных учений США и Южной Кореи и ставших регулярными ракетных пусков со стороны КНДР этого не произошло.
В последнее время отношения Сеула и Пхеньяна значительно обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось". Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро.
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