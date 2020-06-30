Эксперты рассказали о спросе и ценах на туры в Калининградскую область

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эксперты туррынка отмечают, что после снятия ряда ограничительных мер для туристов, прибывающих в Калининградскую область, начались активные продажи путевок по этому направлению, сообщает АТОР.
По словам туроператоров, спрос настолько высокий, что на некоторые даты в отелях на курортах уже ощущается дефицит мест.
"Каждый день получаем новые заявки. Спрос, конечно, не такой, как на Сочи и Крым, но он есть. Причина хороших продаж — в том числе привлекательные цены", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора.
По словам ряда экспертов, в этом сезоне Калининград ставит рекорды по бронированию. "Такого высокого спроса ранее не замечалось. В условиях текущих ограничений, туристы наконец-то обратили внимание на этот западный регион страны", — говорит Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств.
Между тем ряд экспертов скептически относятся к заявлениям о взрывном спросе на Калининград. "Наши текущие объемы продаж не превышают показатели аналогичного периода прошлого года, спрос ровный", — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора, специализирующегося на поездках по России.
Эксперт напоминает, что турпоток в Калининград никогда не был серьезным и не может быть, потому что направление не емкое. Здесь не идет речи о масштабах Краснодарского края или Крыма. "Краснодарский край принимает ежегодно в 15 раз больше туристов, чем Калининградская область. Объемы Крыма выше как минимум в семь раз", — поясняет Ромашкин.
"Калининград — это не альтернатива традиционным морским курортам. Балтийское море даже летом прохладное. Если в Черном сейчас вода +25, то в Балтийском в районе Зеленоградска всего +18. Поэтому, в первую очередь, туристы у нас ориентированы не на пляжный отдых, а на познавательный туризм, релакс и оздоровление", — говорит Мария Лещева.
При этом эксперты отмечают, что в этом году цены на отдых в Калининграде снизились более чем на десять процентов по сравнению с прошлым годом.
Стоимость тура с перелетом и проживанием в городском отеле с завтраками начинается от 28 тысяч рублей за неделю на двоих. Для отдыха на морском побережье туристы чаще всего выбирают курортные отели Куршской косы, Светлогорска, Янтарного или Зеленоградска. Цены на отдых на Балтике начинаются от 43,5 тысячи рублей за неделю на двоих на полном пансионе.