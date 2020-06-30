Эксперты рассказали о спросе и ценах на туры в Калининградскую область

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эксперты туррынка отмечают, что после снятия ряда ограничительных мер для туристов, прибывающих в Калининградскую область, начались активные продажи путевок по этому направлению, Эксперты туррынка отмечают, что после снятия ряда ограничительных мер для туристов, прибывающих в Калининградскую область, начались активные продажи путевок по этому направлению, сообщает АТОР.

По словам туроператоров, спрос настолько высокий, что на некоторые даты в отелях на курортах уже ощущается дефицит мест.

"Каждый день получаем новые заявки. Спрос, конечно, не такой, как на Сочи и Крым, но он есть. Причина хороших продаж — в том числе привлекательные цены", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора.

По словам ряда экспертов, в этом сезоне Калининград ставит рекорды по бронированию. "Такого высокого спроса ранее не замечалось. В условиях текущих ограничений, туристы наконец-то обратили внимание на этот западный регион страны", — говорит Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств.

Между тем ряд экспертов скептически относятся к заявлениям о взрывном спросе на Калининград. "Наши текущие объемы продаж не превышают показатели аналогичного периода прошлого года, спрос ровный", — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора, специализирующегося на поездках по России.

Эксперт напоминает, что турпоток в Калининград никогда не был серьезным и не может быть, потому что направление не емкое. Здесь не идет речи о масштабах Краснодарского края или Крыма. "Краснодарский край принимает ежегодно в 15 раз больше туристов, чем Калининградская область. Объемы Крыма выше как минимум в семь раз", — поясняет Ромашкин.

"Калининград — это не альтернатива традиционным морским курортам. Балтийское море даже летом прохладное. Если в Черном сейчас вода +25, то в Балтийском в районе Зеленоградска всего +18. Поэтому, в первую очередь, туристы у нас ориентированы не на пляжный отдых, а на познавательный туризм, релакс и оздоровление", — говорит Мария Лещева.

При этом эксперты отмечают, что в этом году цены на отдых в Калининграде снизились более чем на десять процентов по сравнению с прошлым годом.