Яровая предложила сделать отбор выпускников на целевое обучение публичным

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила изменить порядок отбора абитуриентов и аспирантов на программы целевого обучения, сделав процедуру открытой и публичной, и обучать по таким программам, в том числе и за счет частных инвестиций.

Как сообщили журналистам в пресс-службе парламентария, Яровая в онлайн-формате приняла участие в работе секции "Научно-образовательный центр как драйвер городского развития" в рамках Международного форума урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии", который проходит в Уфе во вторник.

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В ходе своего выступления вице-спикер Госдумы отметила, что сегодня целевые места в вузах не доступны абсолютному большинству выпускников: для обычного абитуриента, фактически, нет самой возможности попасть в число соискателей целевых мест. Яровая добавила, что получение направления на целевое обучение непублично, так что никто другой стать соискателем на это место не может.

"Мы предлагаем принципиально изменить концепцию, чтобы действовала не система протекционизма, а система честного открытого конкурса… Для этого на основе уже существующих систем предлагаю создать государственную информационную систему высшего образования, носящую публичный характер. На одной платформе в отрытом режиме можно будет провести итоговую аттестацию, выбрать вуз, увидеть целевые места и подать заявку на поступление. А потом бесплатно отучиться, пройти практику в том месте, где предстоит работать и получить гарантированное трудоустройство", - сказала депутат.

По ее мнению, через единую систему появляется также прозрачная система контроля за исполнением обязательств всеми тремя сторонами: вузом, студентом и работодателем как в процессе обучения, так и по завершению.

"Кроме того, чтобы увеличить количество целевых мест, расширить возможности для поступающих и обеспечить экономику специалистами, предлагаю помимо существующего сегодня бюджетного целевого набора ввести открытый и доступный всем целевой набор в вузы за счет частных инвестиций", - добавила Яровая.

Вице-спикер Думы считает, что это позволит студенту также на открытой конкурсной основе выбрать и бесплатно получить профильное образование, а предприятию определить вуз, где он хочет подготовить для себя квалифицированные кадры, обученные с учетом установленных требований.

"При этом, мы предлагаем полную открытость и доступность заявок как для соискателей - выпускников школ, так и для заказчиков - будущих работодателей. Конкурс на внебюджетное целевое место будет проводиться исключительно между абитуриентами, подавшими документы на это место, также публично, через информационную систему", - подчеркнула Яровая.