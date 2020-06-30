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В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы
Следователи задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы, пропавшей несколько дней назад в Тульской области, сообщила официальный... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:57
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
происшествия
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тульская область
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

11:25 30.06.2020 (обновлено: 21:57 30.06.2020)
14306
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следователи задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы, пропавшей несколько дней назад в Тульской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Школьница ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области 25 июня, тело 13-летней девочки было обнаружено вечером в воскресенье после трех дней поисков. Было возбуждено дело об убийстве малолетнего.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения в районе поселка Бородинский Киреевского района Тульской области 13-летней девочки, принято к производству Главным следственным управлением СК России. Установлен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в совершении убийства", — сказала Петренко.

Она добавила, что мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Руки в наручниках
15 июня, 16:01
В Ижевске задержали подозреваемых в убийстве школьницы в 2001 году
141100472
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Тульская областьПроисшествия
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