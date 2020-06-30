В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

Школьница ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области 25 июня, тело 13-летней девочки было обнаружено вечером в воскресенье после трех дней поисков. Было возбуждено дело об убийстве малолетнего.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения в районе поселка Бородинский Киреевского района Тульской области 13-летней девочки, принято к производству Главным следственным управлением СК России. Установлен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в совершении убийства", — сказала Петренко.

Она добавила, что мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.