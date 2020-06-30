Китай готов принять ответные меры на действия США по Гонконгу

Ранее министерство торговли США сообщило о приостановке с понедельника действия преференциального режима отношений с Гонконгом, включая действие исключений из ограничений на экспорт. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь объявил, что Вашингтон с понедельника прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.

"Касательно законопроекта о нацбезопасности в Гонконге, китайская сторона уже многократно разъясняла свою твердую позицию, этот вопрос – исключительно внутреннее дело Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Решимость правительства Китая защищать интересы государственного суверенитета, развития и безопасности непоколебима", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что "решимость Китая противостоять любому иностранному вмешательству в дела Гонконга также неизменна".

Дипломат добавил, что попытки запугать Китай не сработают. "Планы США помешать принятию Китаем законопроекта о нацбезопасности в Гонконге путем так называемых санкций успехом не увенчаются", - указал Чжао Лицзянь.