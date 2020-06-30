https://ria.ru/20200630/1573669424.html
Китай готов принять ответные меры на действия США по Гонконгу
Китай готов принять необходимые контрмеры в ответ на действия США, связанные с попытками Вашингтона воспрепятствовать принятию Пекином законопроекта о... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:23
2020-06-30T11:23
чжао лицзянь
майк помпео
министерство торговли сша
мид кнр
китай
вашингтон (город)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чжао лицзянь, майк помпео, министерство торговли сша, мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире
ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Китай
готов принять необходимые контрмеры в ответ на действия США
, связанные с попытками Вашингтона
воспрепятствовать принятию Пекином
законопроекта о нацбезопасности в Гонконге
, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
Ранее министерство торговли США
сообщило о приостановке с понедельника действия преференциального режима отношений с Гонконгом, включая действие исключений из ограничений на экспорт. Госсекретарь США Майк Помпео
в свою очередь объявил, что Вашингтон с понедельника прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.
"Касательно законопроекта о нацбезопасности в Гонконге, китайская сторона уже многократно разъясняла свою твердую позицию, этот вопрос – исключительно внутреннее дело Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Решимость правительства Китая защищать интересы государственного суверенитета, развития и безопасности непоколебима", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "решимость Китая противостоять любому иностранному вмешательству в дела Гонконга также неизменна".
Дипломат добавил, что попытки запугать Китай не сработают. "Планы США помешать принятию Китаем законопроекта о нацбезопасности в Гонконге путем так называемых санкций успехом не увенчаются", - указал Чжао Лицзянь.
Он отметил, что "Китай в отношении этих ошибочных действий США готов предпринять необходимые контрмеры и решительно защищать свои государственные интересы".