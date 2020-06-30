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Китай готов принять ответные меры на действия США по Гонконгу
Китай готов принять необходимые контрмеры в ответ на действия США, связанные с попытками Вашингтона воспрепятствовать принятию Пекином законопроекта о... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:23
чжао лицзянь
майк помпео
министерство торговли сша
мид кнр
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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чжао лицзянь, майк помпео, министерство торговли сша, мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Китай готов принять ответные меры на действия США по Гонконгу

11:23 30.06.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Китай готов принять необходимые контрмеры в ответ на действия США, связанные с попытками Вашингтона воспрепятствовать принятию Пекином законопроекта о нацбезопасности в Гонконге, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее министерство торговли США сообщило о приостановке с понедельника действия преференциального режима отношений с Гонконгом, включая действие исключений из ограничений на экспорт. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь объявил, что Вашингтон с понедельника прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.
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"Касательно законопроекта о нацбезопасности в Гонконге, китайская сторона уже многократно разъясняла свою твердую позицию, этот вопрос – исключительно внутреннее дело Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Решимость правительства Китая защищать интересы государственного суверенитета, развития и безопасности непоколебима", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "решимость Китая противостоять любому иностранному вмешательству в дела Гонконга также неизменна".
Дипломат добавил, что попытки запугать Китай не сработают. "Планы США помешать принятию Китаем законопроекта о нацбезопасности в Гонконге путем так называемых санкций успехом не увенчаются", - указал Чжао Лицзянь.
Он отметил, что "Китай в отношении этих ошибочных действий США готов предпринять необходимые контрмеры и решительно защищать свои государственные интересы".
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Чжао ЛицзяньМайк ПомпеоМинистерство торговли СШАМИД КНРКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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