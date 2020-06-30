Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

"Сегодня, кстати, проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия. Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID (дает - ред.) 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".