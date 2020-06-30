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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573669276.html
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием, заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://ria.ru/20200320/1568884393.html
Ну теперь андролог должен рассказать об опасности для женщин.)))))
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_0:146:3381:2048_1400x0_80_0_0_639695ffc297fe155dc4392fd35343b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

11:22 30.06.2020
17090
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач обходит пациентов с коронавирусом в реанимации больницы
Врач обходит пациентов с коронавирусом в реанимации больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач обходит пациентов с коронавирусом в реанимации больницы. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием, заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.
"Сегодня, кстати, проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия. Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID (дает - ред.) 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Она уточнила, что с этой точки зрения не оценивалась болезнь гриппом, ветрянкой, но есть данные, что "перенесенный паротит (свинка - ред.) в детстве приносит неприятности мужчинам".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Ну теперь андролог должен рассказать об опасности для женщин.)))))
30 июня, 12:53
Мятные Лапки
1380001
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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