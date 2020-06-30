https://ria.ru/20200630/1573669276.html
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием, заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:22
2020-06-30T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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https://ria.ru/20200320/1568884393.html
Мятные Лапки
Ну теперь андролог должен рассказать об опасности для женщин.)))))
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество