Индия хочет усилить контроль за китайскими товарами из стран АСЕАН

"Есть большие объемы импорта, которые направляются в рамках соглашения о свободной торговле между Индией и АСЕАН, Индией и Сингапуром. Ряд этих предприятий там как раз занимаются переоформлением маркировки товаров для реэкспорта в Индию", - приводит издание слова правительственного чиновника.

Индия в последние дни предприняла шаги по введению строгих мер контроля качества и более высоких тарифов на товары из Китая, поскольку она надеется стимулировать внутреннее производство, чтобы сократить зависимость от импорта. Усиление ограничений на произведенные в Китае товары последовало за дракой между военными Индии и КНР в Ладакхе, в результате которой погибло 20 индийских военных. Несмотря на договоренности о взаимном разведении сил, стороны продолжают укреплять воинский контингент в регионе.