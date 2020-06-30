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Индия хочет усилить контроль за китайскими товарами из стран АСЕАН
Индия стремится усилить контроль за импортом товаров китайскими компаниями из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Economic Times со РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:20
юго-восточная азия
нью-дели
вьетнам
экономика
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60
юго-восточная азия, нью-дели, вьетнам, экономика

Индия хочет усилить контроль за китайскими товарами из стран АСЕАН

11:20 30.06.2020
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© AP Photo / Aijaz RahiМужчина толкает свой велосипед возле въездной мессы в церкви Bethel AG в Бенгалуру, Индия
Мужчина толкает свой велосипед возле въездной мессы в церкви Bethel AG в Бенгалуру, Индия
© AP Photo / Aijaz Rahi
Мужчина толкает свой велосипед возле въездной мессы в церкви Bethel AG в Бенгалуру, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн - РИА Новости. Индия стремится усилить контроль за импортом товаров китайскими компаниями из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Economic Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников газеты, Нью-Дели располагает информацией о том, что Китай создает новые предприятия или приобретает несуществующие компании в таких странах, как Вьетнам. Используя эти подставные компании, китайские фирмы осуществляют ребрендинг и экспорт товаров в Индию, используя соглашение о свободной торговле Индии с АСЕАН, пишет издание.
Правительство Индии также обратилось к представителям промышленности и импортерам с просьбой выявить поставки, которые нарушают соглашение о свободной торговле.
"Есть большие объемы импорта, которые направляются в рамках соглашения о свободной торговле между Индией и АСЕАН, Индией и Сингапуром. Ряд этих предприятий там как раз занимаются переоформлением маркировки товаров для реэкспорта в Индию", - приводит издание слова правительственного чиновника.
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26 июня, 00:19
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Индия в последние дни предприняла шаги по введению строгих мер контроля качества и более высоких тарифов на товары из Китая, поскольку она надеется стимулировать внутреннее производство, чтобы сократить зависимость от импорта. Усиление ограничений на произведенные в Китае товары последовало за дракой между военными Индии и КНР в Ладакхе, в результате которой погибло 20 индийских военных. Несмотря на договоренности о взаимном разведении сил, стороны продолжают укреплять воинский контингент в регионе.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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