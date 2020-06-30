В Белгороде задержали подозреваемого в двойном убийстве

БРЯНСК, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пары, чьи тела были найдены накануне в квартире многоэтажного дома в Белгороде, следует из сообщения УМВД по региону.
В понедельник сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки заявлений о безвестном исчезновении двоих жителей Белгорода обнаружили тела мужчины и женщины 1985 и 1990 годов рождения с признаками насильственной смерти в одной из квартир многоэтажного дома на Харьковской горе в Белгороде.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали жителя областного центра 1980 года рождения, причастного к совершению особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
СУСК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.