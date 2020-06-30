В Белгороде задержали подозреваемого в двойном убийстве

В понедельник сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки заявлений о безвестном исчезновении двоих жителей Белгорода обнаружили тела мужчины и женщины 1985 и 1990 годов рождения с признаками насильственной смерти в одной из квартир многоэтажного дома на Харьковской горе в Белгороде.