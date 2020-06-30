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В Белгороде задержали подозреваемого в двойном убийстве
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пары, чьи тела были найдены накануне в квартире многоэтажного дома в Белгороде,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:17
белгородская область
белгород
происшествия
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353
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белгородская область, белгород, происшествия

В Белгороде задержали подозреваемого в двойном убийстве

11:17 30.06.2020
2052
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
БРЯНСК, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пары, чьи тела были найдены накануне в квартире многоэтажного дома в Белгороде, следует из сообщения УМВД по региону.
В понедельник сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки заявлений о безвестном исчезновении двоих жителей Белгорода обнаружили тела мужчины и женщины 1985 и 1990 годов рождения с признаками насильственной смерти в одной из квартир многоэтажного дома на Харьковской горе в Белгороде.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали жителя областного центра 1980 года рождения, причастного к совершению особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
СУСК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.
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Белгородская областьБелгородПроисшествия
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