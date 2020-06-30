https://ria.ru/20200630/1573668749.html
В Мурманске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Пять человек пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем в Мурманске во вторник утром, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:17
2020-06-30T11:17
мурманск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, происшествия