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В Мурманске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Пять человек пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем в Мурманске во вторник утром, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:17
мурманск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
мурманск, происшествия

В Мурманске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

11:17 30.06.2020
1183
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем в Мурманске во вторник утром, сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло на перекрёстке проспекта Кольский и улицы Пономарева.
"Маршрутное такси двигалось с юга на север. Водитель автомобиля Volkswagen выезжал с улицы Пономарева. В результате ДТП пострадали 5 человек: 4 в такси и водитель легкового авто", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
29 июня, 15:12
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