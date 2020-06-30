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Распространение нового коронавируса
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Китай сделает все для предотвращения распространения новых вирусов
Китай предпримет все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:15
распространение нового коронавируса
чжао лицзянь
коронавирус covid-19
мид кнр
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
чжао лицзянь, коронавирус covid-19, мид кнр, китай, в мире

Китай сделает все для предотвращения распространения новых вирусов

11:15 30.06.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Китай предпримет все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию, заявил на брифинге во вторнике официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай внимательно следит за развитием ситуации (связанной с обнаружением нового потенциально опасного вируса). Мы предпримем все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов и вспышек (вызываемых ими заболеваний)", - сказал дипломат.
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Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, в том числе несет в себе гены вируса H1N1/09, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.
Данные в статье основаны на исследовании, которое проводилось с 2011 по 2018 год на свиноводческих фермах в 10 китайских провинция и в ветеринарных клиниках. Помимо этого, благодаря серологическому исследованию населения ученым удалось установить, что 10,4% (35 из 338) сотрудников свиноферм, у которых взяли анализы, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1, чаще всего антитела выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет. -0-
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Распространение нового коронавирусаЧжао ЛицзяньКоронавирус COVID-19МИД КНРКитайВ мире
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