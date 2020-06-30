"Норникель" приступит к перекачке топливно-водяной смеси на реке Амбарной

"С 1 июля "Норникель" приступает к организации перекачки собранной топливно-водяной смеси на берегу реки Амбарная на технологическую площадку рядом с Надеждинским заводом для последующей ее сепарации. Завершить эту работу планируется к 5 сентября", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента, операционного директора "Норникеля" Сергея Дяченко.