Израиль продолжит действовать в Сирии против Ирана, заявил Нетаньяху

"Кампания (президента США Дональда) Трампа по максимальному давлению на Иран основана на одном простом принципе: если Иран хочет добиться к себе отношения как к нормальной стране, он должен вести себя как нормальная страна. Иран намеренно вводит в заблуждение международное сообщество, он лжет постоянно, не выполняет свои обязательства, он продолжает свою секретную программу по разработке ядерного оружия и по разработке средств по доставке ядерного оружия", - заявил Нетаньяху в ходе совместного заявления с Хуком, которое транслировали израильские телеканалы.