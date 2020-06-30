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Война в Сирии
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Израиль продолжит действовать в Сирии против Ирана, заявил Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в продолжении секретных разработок ядерного оружия и заявил, что Израиль продолжит силовые действия... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:10
война в сирии
война в сирии
биньямин нетаньяху
иерусалим
сирия
сша
в мире
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353
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война в сирии, биньямин нетаньяху, иерусалим, сирия, сша, в мире

Израиль продолжит действовать в Сирии против Ирана, заявил Нетаньяху

11:10 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июня - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в продолжении секретных разработок ядерного оружия и заявил, что Израиль продолжит силовые действия против исламской республики, чтобы не допустить ее военного закрепления в Сирии.
"Мы полны решимости, и Израиль не позволит Ирану закрепиться в военном отношении в Сирии. Мы предпринимаем силовые военные действия против Ирана в Сирии и в других местах по необходимости. Израиль продолжит осуществлять эти действия, необходимые для предупреждения создания Ираном еще одного террористического и военного фронта против Израиля в Сирии", - заявил премьер-министр перед встречей со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком во вторник в Иерусалиме.
Премьер-министр также обвинил Иран в спонсировании терроризма в Ближневосточном регионе и продолжении секретных ядерных разработок, поддержал политику давления на исламскую республику, проводимую США.
"Кампания (президента США Дональда) Трампа по максимальному давлению на Иран основана на одном простом принципе: если Иран хочет добиться к себе отношения как к нормальной стране, он должен вести себя как нормальная страна. Иран намеренно вводит в заблуждение международное сообщество, он лжет постоянно, не выполняет свои обязательства, он продолжает свою секретную программу по разработке ядерного оружия и по разработке средств по доставке ядерного оружия", - заявил Нетаньяху в ходе совместного заявления с Хуком, которое транслировали израильские телеканалы.
Флаг Ирана
4 марта, 14:30
Иран считает, что США и Израиль хотят помешать сотрудничеству с МАГАТЭ
441008933
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Война в СирииВойна в СирииБиньямин НетаньяхуИерусалимСирияСШАВ мире
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