Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Украины

"Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн вчера вечером прибыл в порт "Южный" (в Одесской области – ред.). Сегодня утром встал под разгрузку. Планируем, что 10-15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ", - сказал Тищенко.