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Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Украины
Танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в украинский порт "Южный", планируется, что 10-15 июля нефть поступит на НПЗ в белорусском РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:10
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Ума нет, считай калека. Часть ещё сопрут на Украине при транспортировке.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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цены на нефть, андрей рыбак, белнефтехим, белоруссия, норвегия, сша, экономика

Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Украины

11:10 30.06.2020
3288
© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер
© Fotolia / hanohiki
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в украинский порт "Южный", планируется, что 10-15 июля нефть поступит на НПЗ в белорусском Мозыре, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Ранее Тищенко сообщал, что Минск в рамках диверсификации поставок нефти на свои НПЗ закупил еще один танкер нефти у госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
"Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн вчера вечером прибыл в порт "Южный" (в Одесской области – ред.). Сегодня утром встал под разгрузку. Планируем, что 10-15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ", - сказал Тищенко.
Он также сообщил, что концерн продолжает работу по танкерным поставкам нефти для Белоруссии на июль.
На март текущего года Минск закупал у азербайджанской SOCAR около 250 тысяч тонн нефти с перевалкой в порту Одессы. Ранее председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в 2020 году может поставить в Белоруссию до миллиона тонн нефти.
В настоящее время Белоруссия диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса - Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" - на НПЗ в Мозыре, из порта в Клайпеде - по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.
С начала текущего года Минск, помимо Азербайджана, также закупал нефть из Норвегии, Саудовской Аравии и США.
Танкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
11 июня, 15:06
НПЗ в Белоруссии начали получать американскую нефть
12410025
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Цены на нефтьАндрей РыбакБелнефтехимБелоруссияНорвегияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Ума нет, считай калека. Часть ещё сопрут на Украине при транспортировке.
30 июня, 11:14
Арсений Новиков
1251004
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