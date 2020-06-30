ВЦИОМ: россияне назвали голосование шансом повлиять на будущее страны

Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Казани

Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Казани

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство россиян (85%), декларирующих участие в голосовании, считают, что для них такой шаг - это возможность повлиять на будущее страны, их будущее и будущее их семьи, свидетельствуют результаты опроса Большинство россиян (85%), декларирующих участие в голосовании, считают, что для них такой шаг - это возможность повлиять на будущее страны, их будущее и будущее их семьи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

Кроме того, по данным исследования, 76% отмечают, что для них участие в голосовании – это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы их семьи.

Также 72% граждан, декларирующих участие в голосовании, согласны с тем, что это гражданский долг человека, его обязанность, 26% - что участие в голосовании – личное дело человека, а не обязанность или долг.