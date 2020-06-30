https://ria.ru/20200630/1573668361.html
ВЦИОМ: россияне назвали голосование шансом повлиять на будущее страны
Большинство россиян (85%), декларирующих участие в голосовании, считают, что для них такой шаг - это возможность повлиять на будущее страны, их будущее и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:10
2020-06-30T11:10
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
вциом
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, вциом, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Большинство россиян (85%), декларирующих участие в голосовании, считают, что для них такой шаг - это возможность повлиять на будущее страны, их будущее и будущее их семьи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
Кроме того, по данным исследования, 76% отмечают, что для них участие в голосовании – это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы их семьи.
Также 72% граждан, декларирующих участие в голосовании, согласны с тем, что это гражданский долг человека, его обязанность, 26% - что участие в голосовании – личное дело человека, а не обязанность или долг.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.