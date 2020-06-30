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Специалисты оценят последствия разлива топлива в Норильске к августу
Специалисты оценят к августу последствия разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") под Норильском для среды... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:02
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Специалисты оценят последствия разлива топлива в Норильске к августу

11:02 30.06.2020
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специалисты оценят к августу последствия разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") под Норильском для среды обитания, сообщает "Норникель".
"Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам. Итоговый документ планируется подготовить к августу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Добавляется, что ученые создадут этнологическую карту всех хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов севера.​
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Как сообщает компания, этнологическая экспертиза для оценки ущерба коренным малочисленным народам севера от разлива топлива в Норильске началась на прошлой неделе. В ее состав вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, ученые из Московского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии Миклухо-Маклая.
"Комиссии предстоит установить, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов севера. Они будут изучать текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций", - говорится в сообщении.
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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