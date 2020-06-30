Специалисты оценят последствия разлива топлива в Норильске к августу

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специалисты оценят к августу последствия разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") под Специалисты оценят к августу последствия разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") под Норильском для среды обитания, сообщает "Норникель".

"Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам. Итоговый документ планируется подготовить к августу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Добавляется, что ученые создадут этнологическую карту всех хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов севера.​

Как сообщает компания, этнологическая экспертиза для оценки ущерба коренным малочисленным народам севера от разлива топлива в Норильске началась на прошлой неделе. В ее состав вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, ученые из Московского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии Миклухо-Маклая.

"Комиссии предстоит установить, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов севера. Они будут изучать текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций", - говорится в сообщении.