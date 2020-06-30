https://ria.ru/20200630/1573668021.html
Специалисты оценят последствия разлива топлива в Норильске к августу
Специалисты оценят к августу последствия разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") под Норильском для среды... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:02
2020-06-30T11:02
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Специалисты оценят к августу последствия разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") под Норильском
для среды обитания, сообщает "Норникель".
"Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам. Итоговый документ планируется подготовить к августу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Добавляется, что ученые создадут этнологическую карту всех хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов севера.
Как сообщает компания, этнологическая экспертиза для оценки ущерба коренным малочисленным народам севера от разлива топлива в Норильске началась на прошлой неделе. В ее состав вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, ученые из Московского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии Миклухо-Маклая.
"Комиссии предстоит установить, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов севера. Они будут изучать текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций", - говорится в сообщении.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края
введен режим ЧС федерального уровня. МЧС
сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.