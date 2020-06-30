https://ria.ru/20200630/1573667951.html
В Иране приговорили к казни главу СМИ за помощь от зарубежных разведок
Власти Ирана приговорили к смертной казни руководителя новостного портала, получавшего помощь от зарубежных разведок, сообщил официальный представитель судебной РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:01
2020-06-30T11:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, иран, сша, в мире
ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости. Власти Ирана приговорили к смертной казни руководителя новостного портала, получавшего помощь от зарубежных разведок, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
По данным агентства Tasnim
, приговор на данный момент неокончательный, обвиняемый может его обжаловать.
В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании руководителя новостного портала "Амад Ньюз" Рухоллы Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.
Зам, как отмечало агентство IRNA
, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия направляла разведка Франции, он также получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Зам жил в изгнании в Париже. При этом не уточнялось, каким образом он был задержан и где.