В Иране приговорили к казни главу СМИ за помощь от зарубежных разведок

В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании руководителя новостного портала "Амад Ньюз" Рухоллы Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Зам жил в изгнании в Париже. При этом не уточнялось, каким образом он был задержан и где.