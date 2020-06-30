Кадыров рассказал о ходе голосования в Чечне по поправкам к Конституции

"За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России в Чеченской Республике гражданский долг выполнили 484 447 человек, или 63,18% от общего количества избирателей. При этом не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте". Он подчеркнул, что потребовал обеспечить прозрачность и объективность голосования и санитарно-эпидемиологическую безопасность избирателей.