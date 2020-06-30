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В Соцпартии Молдавии заявили, что парламент должен быть распущен
Вице-спикер парламента Молдавии и представитель Соцпартии Влад Батрынча на брифинге во вторник заявил, что после многочисленных переходов депутатов из одних... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:01
ион кику
игорь додон
молдавия
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ион кику, игорь додон, молдавия, в мире

В Соцпартии Молдавии заявили, что парламент должен быть распущен

11:01 30.06.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии и представитель Соцпартии Влад Батрынча на брифинге во вторник заявил, что после многочисленных переходов депутатов из одних фракций в другие парламент должен быть распущен.
Ранее парламентская фракция Pro Moldova призвала депутатов из других партий создать антиправительственный блок, чтобы сместить правительство Иона Кику. Поддержать фракцию Pro Moldova решила и партия "Шор". В результате очередных перестановок в июне коалиция социалистов и демократов осталась без правящего большинства. В понедельник депутат-социалист Штефан Гацкан сообщил, что покидает фракцию социалистов и присоединяется к оппозиции, таким образом, в коалиции осталось 49 членов вместо необходимых 51.
"Единственным решением в условиях, когда кто-то пытается ввергнуть Молдавию в политический хаос, является объявление войны политическим перебежчикам. Обещаю сделать все, чтобы парламент был распущен. Мы будем настаивать, чтобы правоохранительные органы довели до конца дела, которые касаются подкупа депутатов", - заявил Батрынча.
По словам вице-спикера, Гацкан должен сдать мандат и покинуть парламент.
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Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 36 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает коалицию. В случае объединения оппозиции, в которую сейчас входит 51 депутат из 101, правительство может быть отправлено в отставку.
Президент Игорь Додон ранее предложил три варианта развития событий. Первый вариант предполагает сохранение действующего правительства без поддержки парламентского большинства, второй вариант — создание новой коалиции, в которую помимо Соцпартии и демократов войдут партия "Действие и солидарность" и партия "Платформа "Достоинство и правда", третий вариант — проведение досрочных парламентских выборов. Некоторые молдавские политики полагают, что переизбрание депутатов можно провести в один день с выборами президента, запланированными на 1 ноября, решение по этому вопросу должен принять Конституционный суд республики.
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