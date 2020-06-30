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В Норильск доставили еще три километра сорбирующих боновых заграждений
Транспортный самолет Ил-76 доставил в Норильск еще около 3 километров сорбирующих боновых заграждений для сбора разлившихся нефтепродуктов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:59
разлив дизельного топлива в норильске
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильск доставили еще три километра сорбирующих боновых заграждений

10:59 30.06.2020
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 доставил в Норильск еще около 3 километров сорбирующих боновых заграждений для сбора разлившихся нефтепродуктов, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"В течение суток в Норильск из подмосковного Жуковского самолетом Ил-76 доставлены 3000 метров сорбирующих боновых заграждений", - сказал собеседник агентства.
Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
28 июня, 19:57
В МЧС рассказали о расстоянии между местом утечки техводы и Норильском
Он уточнил, что на водоемах Норильска уже установлены 120 линий боновых заграждений общей протяженностью 14 километров 128 метров. Свободных емкостей для хранения собранных нефтепродуктов достаточно. К ликвидации последствий аварии привлечены 437 человек и 211 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Кадры с места перекачки отходов с завода Норникеля в тундровую зону в Норильске
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В Сети показали видео с места аварии на предприятии под Норильском
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИл-76МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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