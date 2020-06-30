В Норильск доставили еще три километра сорбирующих боновых заграждений

"В течение суток в Норильск из подмосковного Жуковского самолетом Ил-76 доставлены 3000 метров сорбирующих боновых заграждений", - сказал собеседник агентства.

В МЧС рассказали о расстоянии между местом утечки техводы и Норильском

В МЧС рассказали о расстоянии между местом утечки техводы и Норильском

Он уточнил, что на водоемах Норильска уже установлены 120 линий боновых заграждений общей протяженностью 14 километров 128 метров. Свободных емкостей для хранения собранных нефтепродуктов достаточно. К ликвидации последствий аварии привлечены 437 человек и 211 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.