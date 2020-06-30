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Распространение нового коронавируса
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В ДНР объяснили приостановку работы КПП на линии соприкосновения
Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Донецкой народной республике... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В ДНР объяснили приостановку работы КПП на линии соприкосновения

10:55 30.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявил, что причиной приостановки работы КПП на линии соприкосновения в Донбассе стала неблагоприятная ситуация с коронавирусом на подконтрольной Киеву территории.
В марте власти ДНР уже приостанавливали пропуск гражданского транспорта и пешеходов через КПП на линии соприкосновения. Спустя время работу КПП возобновили, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Однако с 28 июня глава ДНР Денис Пушилин вновь приостановил движение гражданского транспорта и пешеходов через КПП на линии соприкосновения.
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Украине наблюдается очень неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, количество заболевших COVID-19 стремительно растет, налицо антирекорды по заболеваемости и смертности. По заявлениям украинских чиновников, набирает силу вторая волна заболевания. В целях безопасности наших граждан и для предупреждения массового распространения коронавирусной инфекции среди жителей ДНР глава республики Денис Пушилин 27 июня подписал указ №206, которым приостанавливает движение через линию разграничения с Украиной", - говорится в пресс-релизе оперштаба.
В штабе пояснили, что обращения людей, которые хотят попасть на территорию ДНР из-за сложных жизненных обстоятельств, будут рассматриваться в предусмотренном ранее порядке. Заявления принимаются при наличии одного из оснований: лечение, болезнь близкого родственника или необходимость ухода за ним, а также регистрация на территории ДНР.
"Чтобы получить разрешение на пересечение границы, нужно собрать необходимый пакет документов и подать в межведомственный оперативный штаб", - пояснили в штабе.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в стране началась новая волна заболеваемости коронавирусом и ситуация значительно ухудшается.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗДонецкая областьВ мире
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