В ДНР объяснили приостановку работы КПП на линии соприкосновения

В штабе пояснили, что обращения людей, которые хотят попасть на территорию ДНР из-за сложных жизненных обстоятельств, будут рассматриваться в предусмотренном ранее порядке. Заявления принимаются при наличии одного из оснований: лечение, болезнь близкого родственника или необходимость ухода за ним, а также регистрация на территории ДНР.