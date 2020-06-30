В КБР число случаев COVID-19 превысило пять тысяч

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 52 новых случая заболевания, всего зарегистрировано 5010 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели за сутки 90 человек, всего выздоровевших в регионе - 3386.

По данным штаба, в госпиталях находятся 1282 человека, из них 58 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1688 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1203 человека, имевших контакты с зараженными людьми.