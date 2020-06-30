https://ria.ru/20200630/1573667632.html
В КБР число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Кабардино-Балкарии превысило 5 тысяч, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:55
2020-06-30T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество