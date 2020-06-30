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В КБР число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Кабардино-Балкарии превысило 5 тысяч, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В КБР число случаев COVID-19 превысило пять тысяч

10:55 30.06.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Кабардино-Балкарии превысило 5 тысяч, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 53 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 52 новых случая заболевания, всего зарегистрировано 5010 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выздоровели за сутки 90 человек, всего выздоровевших в регионе - 3386.
По данным штаба, в госпиталях находятся 1282 человека, из них 58 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1688 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1203 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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