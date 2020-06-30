Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573667550.html
"Норникель" вложит средства в укрепление защиты опасных объектов
"Норильский никель" после аварии на ТЭЦ в Норильске потратит около 13,5 миллиарда рублей на укрепление защитных сооружений вокруг опасных объектов, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:21
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886796_0:0:602:339_1400x0_80_0_0_3729446e8335dc6c9e935951fa88a2dd.jpg
https://ria.ru/20200629/1573619439.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886796_0:0:602:339_1400x0_80_0_0_3729446e8335dc6c9e935951fa88a2dd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886796_57:0:526:352_1400x0_80_0_0_30c5deac247c326d39ec2057c33816ec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886796_74:0:426:352_1400x0_80_0_0_1be472fa1609816f8b24fbf821000200.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, экономика

"Норникель" вложит средства в укрепление защиты опасных объектов

11:21 30.06.2020
164
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Норильский никель" после аварии на ТЭЦ в Норильске потратит около 13,5 миллиарда рублей на укрепление защитных сооружений вокруг опасных объектов, сообщает компания.
"Норникель" разработал программу срочных мероприятий на 2020-2021 годы по повышению уровня безопасности, по укреплению защитных сооружений вокруг опасных объектов. На эти нужды будет потрачено порядка 2,5 миллиарда рублей в 2020 году, на следующий год запланировано 11 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
29 июня, 12:35
В Норильске создали искусственное русло ручья Безымянный
401001
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
"Норникель" приступит к перекачке топливно-водяной смеси на реке Амбарной
Мужчина толкает свой велосипед возле въездной мессы в церкви Bethel AG в Бенгалуру, Индия
Индия хочет усилить контроль за китайскими товарами из стран АСЕАН
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли поправки к законопроекту о нефтеразливах
Сергей Аксенов
Аксенов оценил значение запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
Продавцы в мясном отделе
Минсельхоз не ожидает дефицита баранины в России
Танкер
Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Украины
Монумент Независимости Украины в Киеве
Глава минюста Украины призвал срочно изменить закон о люстрации
Российские рубли
Эксперт оценил устойчивость рубля во время пандемии
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
В Кремле исключили перекосы в интересах "Норникеля" в ситуации с аварией
Врач обходит пациентов с коронавирусом в реанимации больницы
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
Дом правительства Российской Федерации
"Росагролизинг" докапитализируют на шесть миллиардов рублей
Певица Анита Цой
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
В Киеве представители профсоюзов митингуют против принятия закона о труде
Сотрудник полиции
В Белгороде задержали подозреваемого в двойном убийстве
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Специалисты оценят последствия разлива топлива в Норильске к августу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
Лента новостейМолния