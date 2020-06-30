"Норникель" вложит средства в укрепление защиты опасных объектов

"Норникель" разработал программу срочных мероприятий на 2020-2021 годы по повышению уровня безопасности, по укреплению защитных сооружений вокруг опасных объектов. На эти нужды будет потрачено порядка 2,5 миллиарда рублей в 2020 году, на следующий год запланировано 11 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.