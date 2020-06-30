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Таиланд разрешит прибытие рейсов с определенными категориями иностранцев
Таиланд с 1 июля разрешит прибытие в аэропорты страны пассажирских авиарейсов из-за границы с определенными категориями иностранных граждан, говорится в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:52
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Таиланд разрешит прибытие рейсов с определенными категориями иностранцев

10:52 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БАНГКОК, 30 июн – РИА Новости. Таиланд с 1 июля разрешит прибытие в аэропорты страны пассажирских авиарейсов из-за границы с определенными категориями иностранных граждан, говорится в опубликованном в Бангкоке приказе департамента гражданской авиации страны.
В соответствии с приказом, начиная с 00:01 1 июля департамент начнет выдавать разрешения на прилет пассажиров следующих категорий: граждане Таиланда, члены семей граждан Таиланда, иностранные граждане с видом на жительство в Таиланде, иностранные граждане, имеющие разрешение на работу в Таиланде и члены их семей, несовершеннолетние иностранные учащиеся таиландских учебных заведений и сопровождающие их опекуны, иностранные студенты таиландских университетов, иностранные пациенты для лечения в таиландских больницах, кроме лечения от COVID-19.
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Приказ не отменяет действия запрета на прибытие международных пассажирских авиарейсов, который действует в Таиланде с начала мая в связи с пандемией коронавируса, однако он вводит перечисленные выше новые категории граждан, имеющих в порядке исключения право прибывать авиационным транспортом в Таиланд из-за границы.
Документ также сохраняет действие исключений, сделанных в более ранних приказах департамента. В частности, для дипломатов и их семей, экипажей самолетов и других авиатранспортных средств, для которых определена точная дата вылета из Таиланда, лиц, прибывающих по приглашению премьер-министра и правительства или спецразрешениям правительственных ведомств, иностранных официальных лиц, прибывающих с рабочими и официальными визитами, иностранных медицинских работников, обслуживающих медицинско-эвакуационные операции, предпринимателей, имеющих разрешение на работу в Таиланде и имеющих разрешение посольства Таиланда в стране гражданства на вылет в Таиланд.
В приказе также повторен список исключений для авиарейсов, прибывающих из-за границы, в который входят самолеты вооруженных сил, грузовые самолеты, пассажирские самолеты, прибывающие для аварийной или технической посадки без высадки пассажиров, медицинские эвакуационные рейсы и вывозные рейсы, доставляющие граждан Таиланда на родину и репатриирующие иностранных граждан из Таиланда.
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Об иных пассажирских перевозках, в том числе туристических, в приказе не сказано. Приказ вступает в действие 1 июля и будет действовать до особого распоряжения, говорится в документе.
"Многие неправильно поняли этот документ, мнения разделились даже у телевизионных обозревателей сегодня. Одни заявляли, что снят запрет на международные полеты, другие говорили, что он продлен", - сказал РИА Новости Правит Суксамай, исполнительный директор одной из хэндлинговых компаний, работающих в бангкокском аэропорту Суваннапхум.
"Суть документа в том, что департамент будет разрешать прибытие только тех рейсов, на борту которых присутствуют в качестве пассажиров исключительно лица обозначенных в приказе категорий", - сказал он.
"На практике ни одна авиакомпания, конечно, не будет организовывать рейсы специально для иностранных мужей и жен граждан Таиланда или учащихся таиландских школ. Так что пока речь идет только о том, что иностранные граждане этих категорий смогут прибывать в Таиланд только вывозными авиарейсами, которыми вывозятся граждане Таиланда из зарубежных стран", - сказал эксперт.
"Обычного регулярного или чартерного авиасообщения этот приказ не разрешает", - добавил он.
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