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Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard
Американский музыкант Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard, став первым артистом в истории престижного рейтинга, чьи альбомы попадали в подборку топ-40... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:36
музыка
новости культуры
боб дилан (роберт циммерман)
культура
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
музыка, новости культуры, боб дилан (роберт циммерман)

Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard

16:36 30.06.2020
93
© AP Photo / David VincentБоб Дилан
Боб Дилан
© AP Photo / David Vincent
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Американский музыкант Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard, став первым артистом в истории престижного рейтинга, чьи альбомы попадали в подборку топ-40 семь десятилетий подряд, начиная с 1960-х по 2020-е годы, сообщает Billboard.
Так, новый альбом исполнителя Rough and rowdy ways, выход которого состоялся 19 июня, стал 23-й пластинкой Дилана, попавшей в первую десятку чарта. Он дебютировал сразу на втором месте (за первую неделю было продано 53 тысячи экземпляров).
Издание отмечает, до этого сборники Боба Дилана восемь раз попадали в топ-40 в 1960-х, 14 раз в 1970-х, семь раз в 1980-х, четыре раза в 1990-х, семь раз в 2000-х, девять раз в 2010-х и теперь один раз в 2020-х.
Музыкант дебютировал в рейтинге Billboard почти 57 лет назад с альбомом The freewheelin’ Bob Dylan. В сентябре 1963 года его работа заняла 125-е место. Но уже в октябре поднялась до 22-й позиции.
В первую десятку Дилан попал под номером шесть в октябре 1965 года благодаря сборнику Bringing it all back home, а впервые возглавил рейтинг с альбомом Planet waves в феврале 1974 года.
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