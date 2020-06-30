МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Американский музыкант Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard, став первым артистом в истории престижного рейтинга, чьи альбомы попадали в подборку топ-40 семь десятилетий подряд, начиная с 1960-х по 2020-е годы, сообщает . Американский музыкант Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard, став первым артистом в истории престижного рейтинга, чьи альбомы попадали в подборку топ-40 семь десятилетий подряд, начиная с 1960-х по 2020-е годы, сообщает Billboard

Так, новый альбом исполнителя Rough and rowdy ways, выход которого состоялся 19 июня, стал 23-й пластинкой Дилана, попавшей в первую десятку чарта. Он дебютировал сразу на втором месте (за первую неделю было продано 53 тысячи экземпляров).

Издание отмечает, до этого сборники Боба Дилана восемь раз попадали в топ-40 в 1960-х, 14 раз в 1970-х, семь раз в 1980-х, четыре раза в 1990-х, семь раз в 2000-х, девять раз в 2010-х и теперь один раз в 2020-х.

Музыкант дебютировал в рейтинге Billboard почти 57 лет назад с альбомом The freewheelin’ Bob Dylan. В сентябре 1963 года его работа заняла 125-е место. Но уже в октябре поднялась до 22-й позиции.