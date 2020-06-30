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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев СOVID-19 в Москве за неделю сократилось на 31%, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

10:49 30.06.2020
987
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число новых случаев СOVID-19 в Москве за неделю сократилось на 31%, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 745 новых случаев коронавируса. За неделю количество новых заболевших сократилось на 31%. Уже пятый день число новых случаев не превышает раннеапрельские показатели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 46,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 6,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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