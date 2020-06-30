В Индонезии мэр города встала на колени и извинилась за вспышку COVID-19

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини на встрече с врачами и директорами больниц встала на колени, расплакалась и попросила прощения за эпидемическую ситуацию на фоне роста числа заражений COVID-19 в городе, ставшем эпицентром вспышки коронавируса в Индонезии, сообщает Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини на встрече с врачами и директорами больниц встала на колени, расплакалась и попросила прощения за эпидемическую ситуацию на фоне роста числа заражений COVID-19 в городе, ставшем эпицентром вспышки коронавируса в Индонезии, сообщает газета Jakarta Post

Как сообщает издание, в понедельник мэр города Сурабая, административного центра провинции Восточная Ява, проводила встречу с Медицинской ассоциацией Индонезии и местными властями для обсуждения сдерживания распространения коронавируса.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mendadak sujud sambil menangis di hadapan Ikatan Dokter Indonesia Surabaya di tengah audiensi terkait percepatan penanganan Covid-19 di Surabaya. Aksi Risma tsb dipicu krn mendengar beragam keluhan dokter saat menangani pasien. pic.twitter.com/b0EGkFDgMj — KOMPAS TV (@KompasTV) June 29, 2020

На видео видно, как мэр встала на колени, расплакалась и попросила прощение после того, как врач-пульмонолог рассказал, что местная больница, где он работает, переполнена пациентами с COVID-19. Он также заявил, что многие жители города по-прежнему игнорируют медицинский протокол, необходимый для предотвращения дальнейшей передачи коронавирусной инфекции.

В слезах мэр попросила не винить мэрию, заявив, что она столкнулась с препятствиями, когда пыталась установить контакты с больницей, однако подробные пояснения не дала. Она также сказала, что администрация приняла различные усилия для установления контроля над распространением коронавируса.

Восточная Ява стала очагом вспышки коронавируса в стране, а на город Сурабая приходится половина всех случаев в провинции (5510 случаев инфицирования, 418 человек скончались).

В целевой группе по борьбе с коронавирусом в Восточной Яве предложили восстановить в городе социальные ограничения. Тем не менее мэр заявила, что это не входит в планы ее администрации в настоящий момент. Вместо этого она сказала, что планируется перенести акцент на расширение масштабов тестирования, а также закрытие торговых центров, если там будут выявлены случаи инфицирования, утверждая, что наблюдается тенденция к снижению числа зараженных.

По последним данным, в стране было выявлено 55 092 случая заражения коронавирусом нового типа, с начала вспышки скончались 2805 человек.