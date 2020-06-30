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В Индонезии мэр города встала на колени и извинилась за вспышку COVID-19
Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини на встрече с врачами и директорами больниц встала на колени, расплакалась и попросила прощения за... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сурабая
индонезия
в мире
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коронавирус covid-19, сурабая, индонезия, в мире

В Индонезии мэр города встала на колени и извинилась за вспышку COVID-19

10:48 30.06.2020 (обновлено: 11:12 30.06.2020)
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© AP Photo / Seth WenigМэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини
Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини
© AP Photo / Seth Wenig
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини на встрече с врачами и директорами больниц встала на колени, расплакалась и попросила прощения за эпидемическую ситуацию на фоне роста числа заражений COVID-19 в городе, ставшем эпицентром вспышки коронавируса в Индонезии, сообщает газета Jakarta Post.
Как сообщает издание, в понедельник мэр города Сурабая, административного центра провинции Восточная Ява, проводила встречу с Медицинской ассоциацией Индонезии и местными властями для обсуждения сдерживания распространения коронавируса.
На видео видно, как мэр встала на колени, расплакалась и попросила прощение после того, как врач-пульмонолог рассказал, что местная больница, где он работает, переполнена пациентами с COVID-19. Он также заявил, что многие жители города по-прежнему игнорируют медицинский протокол, необходимый для предотвращения дальнейшей передачи коронавирусной инфекции.
В слезах мэр попросила не винить мэрию, заявив, что она столкнулась с препятствиями, когда пыталась установить контакты с больницей, однако подробные пояснения не дала. Она также сказала, что администрация приняла различные усилия для установления контроля над распространением коронавируса.
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Восточная Ява стала очагом вспышки коронавируса в стране, а на город Сурабая приходится половина всех случаев в провинции (5510 случаев инфицирования, 418 человек скончались).
В целевой группе по борьбе с коронавирусом в Восточной Яве предложили восстановить в городе социальные ограничения. Тем не менее мэр заявила, что это не входит в планы ее администрации в настоящий момент. Вместо этого она сказала, что планируется перенести акцент на расширение масштабов тестирования, а также закрытие торговых центров, если там будут выявлены случаи инфицирования, утверждая, что наблюдается тенденция к снижению числа зараженных.
По последним данным, в стране было выявлено 55 092 случая заражения коронавирусом нового типа, с начала вспышки скончались 2805 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СурабаяИндонезияВ мире
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