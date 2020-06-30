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Туризм
https://ria.ru/20200630/1573667042.html
Россия рассмотрит предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Россия может открыть перелеты в СНГ раньше, чем в другие страны, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:55
туризм
туризм
новости - туризм
турция
евгений дитрих
снг
экономика
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https://ria.ru/20200622/1573280522.html
Главное прописать , что возврат граждан после отдыха- за счет самих граждан и их лечение и обсерватиция, если что в том числе! И пусть отдыхают где хотят!
30
Главное- чтобы не устраивали "пандемий" прочих политических шоу. Иногда людям не нужна помощь. Нужно просто не мешать жить, отдыхать, работать. Где написать отказ от подобной заботы государства, которое может лишить тебя работы, свободы передвижения и выбора, где отдыхать.
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турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, турция, евгений дитрих, снг, экономика

Россия рассмотрит предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

10:45 30.06.2020 (обновлено: 14:55 30.06.2020)
9969
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КЕРЧЬ, 30 июн — РИА Новости. Россия может открыть перелеты в СНГ раньше, чем в другие страны, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

"Страны СНГ — это нам близкие международные перелеты. Возможно, мы сможем начать перелеты туда раньше, чем общую международку", — сказал он.

Министр также прокомментировал сообщения о том, что Турция рассчитывает на возобновление регулярных рейсов в Россию с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны.
"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — сказал Дитрих.
Он подчеркнул, что открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации: сначала нужно оценить, насколько безопасными в этом смысле окажутся внутрироссийские рейсы.
"Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", — заключил министр.
Из-за пандемии COVID-19 Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более десяти миллионов инфицированных, почти полмиллиона из них умерли.
Вид из окна российского самолета во время полета
22 июня, 09:32
Авиакомпаниям выделят дополнительные средства на межрегиональные перелеты
743181151
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияЕвгений ДитрихСНГЭкономика
Популярные комментарии
Главное прописать , что возврат граждан после отдыха- за счет самих граждан и их лечение и обсерватиция, если что в том числе! И пусть отдыхают где хотят!
30 июня, 12:22
dd.rwk
15000114
Главное- чтобы не устраивали "пандемий" прочих политических шоу. Иногда людям не нужна помощь. Нужно просто не мешать жить, отдыхать, работать. Где написать отказ от подобной заботы государства, которое может лишить тебя работы, свободы передвижения и выбора, где отдыхать.
30 июня, 12:26
ТКТатьяна Ковалева
1100036
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