Россия рассмотрит предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

КЕРЧЬ, 30 июн — РИА Новости. Россия может открыть перелеты в Россия может открыть перелеты в СНГ раньше, чем в другие страны, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих

"Страны СНГ — это нам близкие международные перелеты. Возможно, мы сможем начать перелеты туда раньше, чем общую международку", — сказал он.

Министр также прокомментировал сообщения о том, что Турция рассчитывает на возобновление регулярных рейсов в Россию с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны.

"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — сказал Дитрих.

Он подчеркнул, что открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации: сначала нужно оценить, насколько безопасными в этом смысле окажутся внутрироссийские рейсы.

"Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", — заключил министр.

Из-за пандемии COVID-19 Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.