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В двух городах Нижегородской области сняли карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городах Павлово и Кулебаки с 30 июня, закрытым для посещения на... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кулебаки, выкса, павлово, нижегородская область, общество

В двух городах Нижегородской области сняли карантин

10:44 30.06.2020
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CC BY 3.0 / Илья Осипов / Выкса, Ленин и церковьНижегородская область
Нижегородская область
CC BY 3.0 / Илья Осипов / Выкса, Ленин и церковь
Нижегородская область. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городах Павлово и Кулебаки с 30 июня, закрытым для посещения на территории региона остается только Дивеево, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Решение о снятии карантина в Павлово и Кулебаках принято на основании предписаний главного санитарного врача Нижегородской области от 29 июня 2020 года. Согласно предписаниям, в данных городах фиксируется стабилизация заболеваемости коронавирусной инфекцией. Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о ликвидации очагов заболевания", - говорится в сообщении.
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Глава региона заявил, что получал много обращений от жителей с просьбой снять карантин. "Как только были получены предписания Роспотребнадзора, сразу принял решение о снятии карантина в двух районных центрах. Ситуация еще недавно в этих городах была непростой. Павлово долгое время оставалось одним из лидеров "антирейтинга" по количеству заражений. К счастью, сейчас очаги удалось ликвидировать", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он подчеркнул, что Павлово и Кулебаки – мощные промышленные центры, играющие весомую роль в экономике региона. "Спасибо всем жителям, которые в минувшие недели выполняли необходимые требования. Только ваша выдержка и дисциплина позволили пройти этот период с наименьшими потерями. Особая благодарность врачам и волонтерам, работавшим на карантинных территориях, а также тем, кто обеспечивал безопасность граждан", - добавил губернатор Нижегородской области.
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Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево, подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 25 апреля карантин был введен в селе Дивеево, 2 мая Никитин подписал постановления о введении карантина в селе Починки, городах Выксе, Павлово, Кулебаках, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. Карантин был снят в Гремячево 21 мая, в Мухтолово — 26 мая, в Починках — 27 мая, в Тумботино — 28 мая, в Выксе – 16 июня.
На территории Нижегородской области зафиксирован 17 278 случаев коронавирусной инфекции, 229 человек умерли, 10 658 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КулебакиВыксаПавловоНижегородская областьОбщество
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