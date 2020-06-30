В двух городах Нижегородской области сняли карантин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городах Павлово и Кулебаки с 30 июня, закрытым для посещения на территории региона остается только Дивеево, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Решение о снятии карантина в Павлово и Кулебаках принято на основании предписаний главного санитарного врача Нижегородской области от 29 июня 2020 года. Согласно предписаниям, в данных городах фиксируется стабилизация заболеваемости коронавирусной инфекцией. Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о ликвидации очагов заболевания", - говорится в сообщении.
Глава региона заявил, что получал много обращений от жителей с просьбой снять карантин. "Как только были получены предписания Роспотребнадзора, сразу принял решение о снятии карантина в двух районных центрах. Ситуация еще недавно в этих городах была непростой. Павлово долгое время оставалось одним из лидеров "антирейтинга" по количеству заражений. К счастью, сейчас очаги удалось ликвидировать", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он подчеркнул, что Павлово и Кулебаки – мощные промышленные центры, играющие весомую роль в экономике региона. "Спасибо всем жителям, которые в минувшие недели выполняли необходимые требования. Только ваша выдержка и дисциплина позволили пройти этот период с наименьшими потерями. Особая благодарность врачам и волонтерам, работавшим на карантинных территориях, а также тем, кто обеспечивал безопасность граждан", - добавил губернатор Нижегородской области.
Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево, подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 25 апреля карантин был введен в селе Дивеево, 2 мая Никитин подписал постановления о введении карантина в селе Починки, городах Выксе, Павлово, Кулебаках, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. Карантин был снят в Гремячево 21 мая, в Мухтолово — 26 мая, в Починках — 27 мая, в Тумботино — 28 мая, в Выксе – 16 июня.
На территории Нижегородской области зафиксирован 17 278 случаев коронавирусной инфекции, 229 человек умерли, 10 658 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
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