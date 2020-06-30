В двух городах Нижегородской области сняли карантин

"Решение о снятии карантина в Павлово и Кулебаках принято на основании предписаний главного санитарного врача Нижегородской области от 29 июня 2020 года. Согласно предписаниям, в данных городах фиксируется стабилизация заболеваемости коронавирусной инфекцией. Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о ликвидации очагов заболевания", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Павлово и Кулебаки – мощные промышленные центры, играющие весомую роль в экономике региона. "Спасибо всем жителям, которые в минувшие недели выполняли необходимые требования. Только ваша выдержка и дисциплина позволили пройти этот период с наименьшими потерями. Особая благодарность врачам и волонтерам, работавшим на карантинных территориях, а также тем, кто обеспечивал безопасность граждан", - добавил губернатор Нижегородской области.