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Аксенов оценил значение запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту является важным вкладом в развитие экономики региона и отличным подарком крымчанам по случаю голосования... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:44
крымский мост
сергей аксенов (политик)
республика крым
краснодарский край
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крымский мост, сергей аксенов (политик), республика крым, краснодарский край, экономика

Аксенов оценил значение запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

10:44 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту является важным вкладом в развитие экономики региона и отличным подарком крымчанам по случаю голосования по поправкам в конституцию, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открылось 30 июня, по транспортному переходу во вторник проследовали два первых состава.

"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту – важный вклад в развитие крымской экономики. И отличный подарок крымчанам ко дню Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в конституцию", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, теперь с запуском грузового железнодорожного движения в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны.
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"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики отметил, что запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит, и себестоимость производимой продукции, будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма.
"Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего поможет снизить цены на продукты питания", - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, по его словам, открытие движения грузовых поездов благоприятно отразится на обеспеченности республики строительными материалами, что будет способствовать завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки, успешной реализации федеральных и республиканских программ.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров, сообщили в инфоцентре. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.
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Крымский мостСергей Аксенов (политик)Республика КрымКраснодарский крайЭкономика
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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