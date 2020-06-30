Аксенов оценил значение запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту является важным вкладом в развитие экономики региона и отличным подарком крымчанам по случаю голосования по поправкам в конституцию, заявил глава республики Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту является важным вкладом в развитие экономики региона и отличным подарком крымчанам по случаю голосования по поправкам в конституцию, заявил глава республики Сергей Аксенов

Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открылось 30 июня, по транспортному переходу во вторник проследовали два первых состава.

"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту – важный вклад в развитие крымской экономики. И отличный подарок крымчанам ко дню Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в конституцию", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, теперь с запуском грузового железнодорожного движения в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны.

"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", - подчеркнул Аксенов.

Глава республики отметил, что запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит, и себестоимость производимой продукции, будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма.

"Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего поможет снизить цены на продукты питания", - подчеркнул Аксенов.

Кроме того, по его словам, открытие движения грузовых поездов благоприятно отразится на обеспеченности республики строительными материалами, что будет способствовать завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки, успешной реализации федеральных и республиканских программ.