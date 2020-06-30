Вывозной рейс из Греции в Россию запланировали на 2 июля

Рейс запланирован на 13.05.
"Может быть вывезено около ста человек. Подавляющее большинство среди них – те, кто не обращался с просьбами о вывозе", - сказал представитель посольства.
Список пассажиров формируется при помощи портала госуслуг. Схема хорошо отлажена и работает эффективно, считают в посольстве. На рейс могут попасть жители всех регионов России.
"Сейчас занимаемся согласованием с греческими властями всех организационных моментов. В частности, чтобы все граждане могли беспрепятственно добраться до аэропорта Афин", - сказал представитель посольства.
До этого уже состоялись три вывозных рейса из Греции в Россию. Последний был 31 мая и им вылетели 52 гражданина России и двое иностранцев – члены семей россиян.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.