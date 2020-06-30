Минтруд опубликовал проект профстандарта врача-остеопата

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект профессионального стандарта для врачей-остеопатов, он даст пациентам представление об обязанностях таких специалистов, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Основная цель вида профессиональной деятельности: диагностика и коррекция соматических дисфункций (обратимых структурно-функциональных нарушениях соединительной ткани) у пациентов на этапах профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации", - говорится в проекте.

Среди требований к образованию таких специалистов значатся специалитет по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" и освоение программы ординатуры по специальности "Остеопатия". Также, согласно проекту, такой специалист может пройти подготовку в интернатуре или ординатуре по другим направлениям, но в таком случае ему нужно будет пройти профессиональную переподготовку по специальности "Остеопатия".

В проекте также описаны трудовые функции остеопатов, действия, которые они могут производить, необходимые умения, знания. Допуск к работе осуществляется при наличии сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации по специальности "Остеопатия".