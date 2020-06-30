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Минтруд опубликовал проект профстандарта врача-остеопата
Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект профессионального стандарта для врачей-остеопатов, он даст пациентам представление об обязанностях... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:41
дмитрий мохов
северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова
санкт-петербургский государственный университет
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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дмитрий мохов, северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова, санкт-петербургский государственный университет, общество

Минтруд опубликовал проект профстандарта врача-остеопата

10:41 30.06.2020
138
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект профессионального стандарта для врачей-остеопатов, он даст пациентам представление об обязанностях таких специалистов, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Основная цель вида профессиональной деятельности: диагностика и коррекция соматических дисфункций (обратимых структурно-функциональных нарушениях соединительной ткани) у пациентов на этапах профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации", - говорится в проекте.
Среди требований к образованию таких специалистов значатся специалитет по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" и освоение программы ординатуры по специальности "Остеопатия". Также, согласно проекту, такой специалист может пройти подготовку в интернатуре или ординатуре по другим направлениям, но в таком случае ему нужно будет пройти профессиональную переподготовку по специальности "Остеопатия".
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
4 апреля 2019, 17:25
Залуженный врач России рассказал об исках остеопатов против Малышевой
В проекте также описаны трудовые функции остеопатов, действия, которые они могут производить, необходимые умения, знания. Допуск к работе осуществляется при наличии сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации по специальности "Остеопатия".
Среди разработчиков профстандарта указаны Общероссийская общественная организация "Российская остеопатическая ассоциация" и ее президент и главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава РФ Дмитрий Мохов, а также Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава РФ и Санкт-Петербургский государственный университет.
"Стандарт профессиональной деятельности врача - остеопата даст представление гражданам-получателям медицинских услуг об обязанностях соответствующих работников медицинских организаций по отношению к пациентам", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Телеведущая Елена Малышева
4 апреля 2019, 13:47
Остеопат назвал слова Малышевой о его профессии мракобесием
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Дмитрий МоховСеверо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.МечниковаСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
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