В Нижегородской области возобновили работу спортивные школы

"Возобновляется работа организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с очным присутствием занимающихся в количестве до 3 человек в закрытых помещениях и до 7 человек - на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении