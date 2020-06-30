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В Нижегородской области возобновили работу спортивные школы
Спортивные школы в Нижегородской области возобновляют работу, приостановленную на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:39
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глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество

В Нижегородской области возобновили работу спортивные школы

10:39 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпортивный зал
Спортивный зал
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Спортивный зал. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Спортивные школы в Нижегородской области возобновляют работу, приостановленную на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор  Глеб Никитин внес соответствующие изменения в свой указ о режиме повышенной готовности в регионе.
"Возобновляется работа организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с очным присутствием занимающихся в количестве до 3 человек в закрытых помещениях и до 7 человек - на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении
Глава региона отметил, что тренировки на долгое время "были поставлены на паузу". "Сейчас на основе рекомендаций Роспотребнадзора удалось выработать компромиссное решение, которое позволит заниматься многим юным спортсменам. Руководителям учреждений дано поручение организовать тренировочный процесс и составить расписание занятий с учетом ограничений по количеству одновременно занимающихся. На сегодняшний день новая норма коснется 38 физкультурно-оздоровительных комплексов и 73 спортшкол", - сказал Никитин.
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Как подчеркнул губернатор, с учетом данной нормы начинают работать спортивные школы, спортшколы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также плавательные бассейны для ограниченного доступа (без массового посещения). Работа учреждений будет организована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.
"К сожалению, пока не получится возобновить в полной мере командные тренировки. Надеюсь, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в скором времени позволит принять дополнительные решения", - добавил Никитин.
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На территории Нижегородской области зафиксировано 17 278 случаев коронавирусной инфекции, 229 человек умерли, 10 658 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбщество
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