Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573666109.html
В Краснодаре завели дело после убийства бизнесмена
Уголовное дело по факту убийства 57-летнего мужчины, обнаруженного вечером в понедельник с признаками насильственной смерти, возбуждено в Краснодаре, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:37
краснодар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
https://ria.ru/20200630/1573647484.html
https://ria.ru/20200629/1573636472.html
краснодар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1400x0_80_0_0_99b8a90f541c6d87d94a57432c4c9209.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_83:0:671:588_1400x0_80_0_0_4531d03511e7c1b9a56992026170f243.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, происшествия

В Краснодаре завели дело после убийства бизнесмена

10:37 30.06.2020
1047
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства 57-летнего мужчины, обнаруженного вечером в понедельник с признаками насильственной смерти, возбуждено в Краснодаре, сообщает СУСК РФ по краю.
В ночь на вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника. Потерпевший скончался на месте.
Валентине было всего 20 лет
Вчера, 08:00
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. По предварительным данным, тело 57-летнего погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 29 июня 2020 года на улице Леваневского. В настоящее время на месте продолжают работать следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба ведомства.
К утру в местных пабликах появилась видеозапись с комментариями о том, что на ней запечатлен момент преступления. В ролике мужчина подходит к своему автомобилю и садится в него. В этот момент из припаркованной рядом машины выходит неизвестный, действия которого не разобрать, затем он обратно запрыгивает на заднее сидение авто и уезжает. Предположительно, убитый остаётся в своём автомобиле с открытой дверью.
Криминалист у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
29 июня, 16:14
Жителю Якутска грозит пожизненный срок за убийство четырех членов семьи
001121
Обсудить 0
КраснодарПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Белгороде задержали подозреваемого в двойном убийстве
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Дмитрий Овсянников
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
Автомобиль Следственного комитета России
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы
Врач
Минтруд опубликовал проект профстандарта врача-остеопата
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Российская актриса Виктория Тарасова
Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру
Сергей Аксенов
Аксенов оценил значение запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
В Крыму оценили запуск грузовых поездов по мосту через Керченский пролив
Задержание подозреваемого в терроризме во Владикавказе
Задержание мужчины, готовившего теракт во Владикавказе, сняли на видео
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительницу Алтайского края будут судить за ДТП, где погибли дети
Кадр видео очевидца, на котором мужчину заталкивают в багажник автомобиля в Новосибирске
В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Канализационный люк
Москвич отсудил у дорожников 550 тысяч рублей после ДТП на Рублевке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
Лента новостейМолния