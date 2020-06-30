Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими

"Штраф и отбывание административного ареста в течение 15 суток — не самое плохое наказание за подобный дебош", — считает он.

Волочкову привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", а ее спутника — по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Дела передали в Дивеевский районный суд. Балерине грозит штраф от тысячи рублей, сопровождавшему ее мужчине — от 15 тысяч.