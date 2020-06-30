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Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Балерине Анастасии Волочковой за скандал с полицейскими в Дивееве грозит судимость, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" адвокат, член центрального совета... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:51
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
глеб никитин
михаил ефремов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анастасия волочкова
нижегородская область
общество
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Пусть 15 дней улицы метёт с таджиками.
130
Как будто, про ковид не зная, махая белою ногой, к ним Волочкова приезжает, и разрушает их покой!
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нижегородская область
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/144239/49/1442394901_0:0:3016:1696_1400x0_80_0_0_e67a5b4aa96c28d2878aa46cf8fd73bb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, глеб никитин, михаил ефремов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анастасия волочкова, нижегородская область, общество

Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими

10:35 30.06.2020 (обновлено: 12:51 30.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Балерине Анастасии Волочковой за скандал с полицейскими в Дивееве грозит судимость, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" адвокат, член центрального совета Ассоциации юристов России Александр Трещев.

"Штраф и отбывание административного ареста в течение 15 суток — не самое плохое наказание за подобный дебош", — считает он.

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По его словам, после ДТП с участием Михаила Ефремова общество остро реагирует на неправомерные поступки знаменитостей, а "звездный статус", с помощью которого Волочкова намеревалась "решить вопрос", может сработать наоборот.
"Народ устал от демонстрации вседозволенности со стороны известных людей. Общество требует исполнения закона и справедливости", — пояснил адвокат.
В конце прошлой недели Волочкова опубликовала в Instagram фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря, хотя село Дивеево закрыто на карантин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что закон для всех един и Волочкову накажут как нарушителя карантина. Полицейские составили протоколы и выписали нарушителям штрафы. Позже в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, запечатлевшее, как балерина скандалит с представителями администрации и полицейскими, обещая "своим именем урегулировать этот процесс".
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В середине апреля у нескольких десятков насельниц Серафимо-Дивеевского монастыря выявили коронавирусную инфекцию. С 25 апреля обитель и все село Дивеево закрыли на карантин. С 11 июня карантин в монастыре отменили, но село остается закрытым.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
29 июня, 12:14
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесГлеб НикитинМихаил ЕфремовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анастасия ВолочковаНижегородская областьОбщество
Популярные комментарии
Пусть 15 дней улицы метёт с таджиками.
30 июня, 11:10
Арсений Новиков
113140003
Как будто, про ковид не зная, махая белою ногой, к ним Волочкова приезжает, и разрушает их покой!
30 июня, 10:47
Von Stirliz
59330003
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