Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Балерине Анастасии Волочковой за скандал с полицейскими в Дивееве грозит судимость, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" адвокат, член центрального совета Ассоциации юристов России Александр Трещев.
"Штраф и отбывание административного ареста в течение 15 суток — не самое плохое наказание за подобный дебош", — считает он.
По его словам, после ДТП с участием Михаила Ефремова общество остро реагирует на неправомерные поступки знаменитостей, а "звездный статус", с помощью которого Волочкова намеревалась "решить вопрос", может сработать наоборот.
"Народ устал от демонстрации вседозволенности со стороны известных людей. Общество требует исполнения закона и справедливости", — пояснил адвокат.
В конце прошлой недели Волочкова опубликовала в Instagram фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря, хотя село Дивеево закрыто на карантин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что закон для всех един и Волочкову накажут как нарушителя карантина. Полицейские составили протоколы и выписали нарушителям штрафы. Позже в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, запечатлевшее, как балерина скандалит с представителями администрации и полицейскими, обещая "своим именем урегулировать этот процесс".
7 октября 2019, 04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
Волочкову привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", а ее спутника — по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Дела передали в Дивеевский районный суд. Балерине грозит штраф от тысячи рублей, сопровождавшему ее мужчине — от 15 тысяч.
В середине апреля у нескольких десятков насельниц Серафимо-Дивеевского монастыря выявили коронавирусную инфекцию. С 25 апреля обитель и все село Дивеево закрыли на карантин. С 11 июня карантин в монастыре отменили, но село остается закрытым.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.