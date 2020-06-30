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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
За сутки прироста выявленных случаев коронавируса нет в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Калмыкии - 0,1%, в Москве - 0,3%, сообщили журналистам в РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:34
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса

10:34 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За сутки прироста выявленных случаев коронавируса нет в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Калмыкии - 0,1%, в Москве - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО 0%, 2. Республика Калмыкия 0,1%, 3. Москва 0,3%, 4. Калининградская область 0,4%, 5. Московская область, Еврейская АО - 0,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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