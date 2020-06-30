Отцы, которые катят коляску, носят младенцев в слинге и бродят в отделе детского питания вызывают слёзы умиления и… много вопросов. Сколько бы мы ни обсуждали тему "вовлечённого отцовства", пока подобные ситуации, увы, скорее редкость. Что уж говорить о папах в декрете, — это просто комбо! Узнаём у такого отца, как это — поменяться ролями с женой.

Подкаст "Это надолго": что чувствуют папы в декрете?

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, почему отцы уходят в декрет и с какой стороны им открывается родительство, а также боремся с мифом, что декрет — это отдых на диване с сериальчиками.

Партнёр эпизода — биологически активная добавка к пище Бифиформ Бэби.

Как так получилось? Что делать с грудным вскармливанием, если мама работает до ночи? Папы тоже выгорают и изматываются в декрете или у них всё по-другому? Как отреагировало близкое окружение?

О своём опыте папы в декрете Насте и Лине рассказывает музыкант, звукотерапевт, корпоративный тренер Ваня Пух

А ещё посмотрите чудесный документальный фильм " Мама на нуле ", как родители (папы тоже, да!) справляются со своим эмоциональным выгоранием.

2:55 Как папа оказался в декрете

5:20 Что даёт мужчине семья

7:00 Почему папе стоит решиться на декрет

9:30 Как происходило разделение обязанностей

11:00 Что делать с грудным вскармливанием, если мама на работе

12:15 Папы тоже выгорают в декрете или нет

13:50 Зачем ломать устоявшуюся систему, если мамы веками заботились о младенцах

16:00 Страхи мам и пассивная позиция пап

18:00 Что оказалось самым сложным

23:45 Какое открытие сделал в декрете и как в итоге изменились отношения с женой

25:30 Как близкие отреагировали на решение уйти в декрет

26:50 Как общался с другими мамами на детской площадке и в поликлинике

27:50 Действительно ли папы менее тревожные, чем мамы?

29:00 Секреты воспитания от папы в декрете

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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