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Подкаст "Это надолго": что чувствуют папы в декрете?
Отцы, которые катят коляску, носят младенцев в слинге и бродят в отделе детского питания вызывают слёзы умиления и… много вопросов. Сколько бы мы ни обсуждали тему "вовлечённого отцовства", пока подобные ситуации, увы, скорее редкость. Что уж говорить о папах в декрете, — это просто комбо! Узнаём у такого отца, как это — поменяться ролями с женой.
2020-06-30T11:00
2020-06-30T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго": что чувствуют папы в декрете?
Отцы, которые катят коляску, носят младенцев в слинге и бродят в отделе детского питания вызывают слёзы умиления и… много вопросов. Сколько бы мы ни обсуждали тему "вовлечённого отцовства", пока подобные ситуации, увы, скорее редкость. Что уж говорить о папах в декрете, — это просто комбо! Узнаём у такого отца, как это — поменяться ролями с женой.
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573665223_0:20:640:380_1400x0_80_0_0_5770df9755c2081ad9e993c53eece6be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Подкаст "Это надолго": что чувствуют папы в декрете?
Отцы, которые катят коляску, носят младенцев в слинге и бродят в отделе детского питания вызывают слёзы умиления и… много вопросов. Сколько бы мы ни обсуждали тему "вовлечённого отцовства", пока подобные ситуации, увы, скорее редкость. Что уж говорить о папах в декрете, — это просто комбо! Узнаём у такого отца, как это — поменяться ролями с женой.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree
" разбираемся, почему отцы уходят в декрет и с какой стороны им открывается родительство, а также боремся с мифом, что декрет — это отдых на диване с сериальчиками.
Партнёр эпизода — биологически активная добавка к пище Бифиформ Бэби.
Как так получилось? Что делать с грудным вскармливанием, если мама работает до ночи? Папы тоже выгорают и изматываются в декрете или у них всё по-другому? Как отреагировало близкое окружение?
О своём опыте папы в декрете Насте и Лине рассказывает музыкант, звукотерапевт, корпоративный тренер Ваня Пух
.
А ещё посмотрите чудесный документальный фильм "Мама на нуле
", как родители (папы тоже, да!) справляются со своим эмоциональным выгоранием.
2:55 Как папа оказался в декрете
5:20 Что даёт мужчине семья
7:00 Почему папе стоит решиться на декрет
9:30 Как происходило разделение обязанностей
11:00 Что делать с грудным вскармливанием, если мама на работе
12:15 Папы тоже выгорают в декрете или нет
13:50 Зачем ломать устоявшуюся систему, если мамы веками заботились о младенцах
16:00 Страхи мам и пассивная позиция пап
18:00 Что оказалось самым сложным
23:45 Какое открытие сделал в декрете и как в итоге изменились отношения с женой
25:30 Как близкие отреагировали на решение уйти в декрет
26:50 Как общался с другими мамами на детской площадке и в поликлинике
27:50 Действительно ли папы менее тревожные, чем мамы?
29:00 Секреты воспитания от папы в декрете
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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