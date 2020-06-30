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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573665239.html
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысяч выздоровели. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом

10:31 30.06.2020 (обновлено: 12:16 30.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысяч выздоровели. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (745), Подмосковье (301), Ханты-Мансийском административном округе (279), Свердловской области (276) и Санкт-Петербурге (253).
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
Вчера, 03:07Распространение нового коронавируса
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Симптомов заболевания нет у 30,2 процента человек. Скончались 154 пациента (на 61 летальный исход больше, чем накануне).
Вчера суточный прирост составил 6719 случаев. Таким образом, число заразившихся коронавирусом в России достигло 647 849, 9320 из них умерли, выздоровели более 412 тысяч. Больных в активной фазе — 225 879 человек.
Согласно статистике ВОЗ, всего в мире насчитывается свыше десяти миллионов инфицированных, почти 500 тысяч скончались. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Каждый год одним гриппом болеет в разы больше человек по всему миру.
30 июня, 10:39
ddeluxo-87
23100112
Главное, чтобы ежедневный прирост постепенно снижался. И более важно, чтобы смертность не росла.
30 июня, 10:39
ТТТамара Томсон
2130010
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