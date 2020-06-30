https://ria.ru/20200630/1573665239.html
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысяч выздоровели. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:31
2020-06-30T12:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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https://ria.ru/20200630/1573656077.html
deluxo-87
Каждый год одним гриппом болеет в разы больше человек по всему миру.
37
Тамара Томсон
Главное, чтобы ежедневный прирост постепенно снижался. И более важно, чтобы смертность не росла.
25
13
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество