ОП рассказала о работе с наблюдателями на голосовании по поправкам

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в Конституцию связался с более чем 18 тысячами наблюдателей и принял 140 сообщений о несоблюдении стандарта наблюдения, сообщили в пресс-службе ОП РФ.