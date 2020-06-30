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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573665106.html
ОП рассказала о работе с наблюдателями на голосовании по поправкам
Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в Конституцию связался с более чем 18 тысячами наблюдателей и принял 140... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:30
голосование по поправкам в конституцию
россия
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общественная палата рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, конституция рф, общественная палата рф, общество

ОП рассказала о работе с наблюдателями на голосовании по поправкам

10:30 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в Конституцию связался с более чем 18 тысячами наблюдателей и принял 140 сообщений о несоблюдении стандарта наблюдения, сообщили в пресс-службе ОП РФ.
"По состоянию на 10:00 30.06 через волонтерский кол-центр ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 18 533 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 140 сообщений о несоблюдении пунктов "золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.
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"Золотой стандарт" - учебно-методические материалы, разработанные Общественной палатой к общероссийскому голосованию по конституции, пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.
"На горячую линию Общественной палаты поступило около 200 сообщений и вопросов. По всем ним ведется работа", - отмечается в пресс-релизе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФОбщественная палата РФОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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