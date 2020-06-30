ОП рассказала о работе с наблюдателями на голосовании по поправкам

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в Конституцию связался с более чем 18 тысячами наблюдателей и принял 140 сообщений о несоблюдении стандарта наблюдения, сообщили в пресс-службе ОП РФ.
"По состоянию на 10:00 30.06 через волонтерский кол-центр ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 18 533 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 140 сообщений о несоблюдении пунктов "золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.
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"Золотой стандарт" - учебно-методические материалы, разработанные Общественной палатой к общероссийскому голосованию по конституции, пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.
"На горячую линию Общественной палаты поступило около 200 сообщений и вопросов. По всем ним ведется работа", - отмечается в пресс-релизе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.