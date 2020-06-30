Рада заслушает премьера по преодолению паводков на западе Украины

"Все депутатские фракции выступили с предложением заслушать премьер-министра. Главный вопрос связан с теми страшными событиями, которые мы видим на западе нашей страны… Также прозвучало предложение заслушать вопросы по кадровым проблемам и использованию средств из фонда по борьбе с COVID", - сказал Разумков в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций во вторник.