Рада заслушает премьера по преодолению паводков на западе Украины

КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Парламент Украины в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" заслушает премьера Дениса Шмыгаля по преодолению паводков на западе страны, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Все депутатские фракции выступили с предложением заслушать премьер-министра. Главный вопрос связан с теми страшными событиями, которые мы видим на западе нашей страны… Также прозвучало предложение заслушать вопросы по кадровым проблемам и использованию средств из фонда по борьбе с COVID", - сказал Разумков в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций во вторник.
На прошлой неделе МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.