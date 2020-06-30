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Рада заслушает премьера по преодолению паводков на западе Украины
Парламент Украины в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" заслушает премьера Дениса Шмыгаля по преодолению паводков на западе страны, сообщил спикер... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:29
денис шмыгаль
дмитрий разумков
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис шмыгаль, дмитрий разумков, мид украины, евросоюз, мвд украины, украина, в мире

Рада заслушает премьера по преодолению паводков на западе Украины

10:29 30.06.2020
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© REUTERS / Ukrainian Interior Ministry Press ServiceНаводнение в Ивано-Франковской области Украины
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
© REUTERS / Ukrainian Interior Ministry Press Service
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины. Архивное фото
КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Парламент Украины в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" заслушает премьера Дениса Шмыгаля по преодолению паводков на западе страны, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Все депутатские фракции выступили с предложением заслушать премьер-министра. Главный вопрос связан с теми страшными событиями, которые мы видим на западе нашей страны… Также прозвучало предложение заслушать вопросы по кадровым проблемам и использованию средств из фонда по борьбе с COVID", - сказал Разумков в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций во вторник.
На прошлой неделе МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.
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Денис ШмыгальДмитрий РазумковМИД УкраиныЕвросоюзМВД УкраиныУкраинаВ мире
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