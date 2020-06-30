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Австрия выделит Йемену миллион евро гуманитарной помощи
Правительство Австрии выделит Йемену один миллион евро в качестве гуманитарной помощи, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:26
александер шалленберг
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353
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Австрия выделит Йемену миллион евро гуманитарной помощи

10:26 30.06.2020
253
© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Правительство Австрии выделит Йемену один миллион евро в качестве гуманитарной помощи, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Спустя годы вооруженного конфликта гуманитарное положение в Йемене катастрофическое. Выделяя средства, как решено сегодня, мы оказываем срочную необходимую помощь на месте, чтобы снизить страдание гражданского населения в Йемене", - цитирует Шалленберга пресс-служба МИД.
Уточняется, что гуманитарные средства будут предоставлены Международному Комитету Красного Креста в Йемене.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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Александер ШалленбергМИД АвстрииСаудовская АравияАвстрияОАЭВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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