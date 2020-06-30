Австрия выделит Йемену миллион евро гуманитарной помощи

ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Правительство Австрии выделит Йемену один миллион евро в качестве гуманитарной помощи, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Спустя годы вооруженного конфликта гуманитарное положение в Йемене катастрофическое. Выделяя средства, как решено сегодня, мы оказываем срочную необходимую помощь на месте, чтобы снизить страдание гражданского населения в Йемене", - цитирует Шалленберга пресс-служба МИД.
Уточняется, что гуманитарные средства будут предоставлены Международному Комитету Красного Креста в Йемене.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.