Австрия выделит Йемену миллион евро гуманитарной помощи

"Спустя годы вооруженного конфликта гуманитарное положение в Йемене катастрофическое. Выделяя средства, как решено сегодня, мы оказываем срочную необходимую помощь на месте, чтобы снизить страдание гражданского населения в Йемене", - цитирует Шалленберга пресс-служба МИД.