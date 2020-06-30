Врач: испытания "Арепливира" в Смоленске показали прекрасные результаты

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") испытывается в настоящее время в Смоленске на 30 пациентах, исследования показывают прекрасные результаты, и медики очень рассчитывают на препарат осенью, когда может начаться подъем заболеваемости, сообщила РИА Новости заведующая инфекционным отделением клинической больницы №1 Смоленска Елена Симакина.

Испытания "Арепливира" в смоленской больнице стартовали 8 июня.

"У нас 30 пациентов уже закончили стадию лечения и перешли на стадию наблюдения. На наш взгляд, итоги прекрасные. Быстро регрессируют симптомы, специфичные для COVID-19 - уходят одышка, сухой кашель, и симптомы интоксикации – слабость, недомогание. Быстро улучшатся лабораторные показатели", - рассказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что медиков радует и практически полное отсутствие побочных явлений.

"В преддверии осеннего периода - а прогнозируется, что будет подъем заболеваемости, COVID-19 плюс грипп - этот препарат будет просто "бомбой". Он будет работать в отношении двух вирусов, мы так надеемся. Это будет просто прорыв", - отметила Симакина.

По ее мнению, использование "Арепливира" позволит значительно снизить число лиц с осложненным течением заболевания – пневмонией.

Ранее стало известно, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат будет выпускаться в форме таблеток и применяться только в условиях стационара. Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.