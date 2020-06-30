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Врач: испытания "Арепливира" в Смоленске показали прекрасные результаты
Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") испытывается в настоящее время в Смоленске на 30 пациентах,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:25
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, смоленск

Врач: испытания "Арепливира" в Смоленске показали прекрасные результаты

10:25 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") испытывается в настоящее время в Смоленске на 30 пациентах, исследования показывают прекрасные результаты, и медики очень рассчитывают на препарат осенью, когда может начаться подъем заболеваемости, сообщила РИА Новости заведующая инфекционным отделением клинической больницы №1 Смоленска Елена Симакина.
Испытания "Арепливира" в смоленской больнице стартовали 8 июня.
"У нас 30 пациентов уже закончили стадию лечения и перешли на стадию наблюдения. На наш взгляд, итоги прекрасные. Быстро регрессируют симптомы, специфичные для COVID-19 - уходят одышка, сухой кашель, и симптомы интоксикации – слабость, недомогание. Быстро улучшатся лабораторные показатели", - рассказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что медиков радует и практически полное отсутствие побочных явлений.
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"В преддверии осеннего периода - а прогнозируется, что будет подъем заболеваемости, COVID-19 плюс грипп - этот препарат будет просто "бомбой". Он будет работать в отношении двух вирусов, мы так надеемся. Это будет просто прорыв", - отметила Симакина.
По ее мнению, использование "Арепливира" позволит значительно снизить число лиц с осложненным течением заболевания – пневмонией.
Ранее стало известно, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат будет выпускаться в форме таблеток и применяться только в условиях стационара. Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСмоленск
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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