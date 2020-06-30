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ПДК нефтепродуктов в устье реки Амбарная превышена почти вдвое
Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в устье реки Амбарная после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске все еще превышает норму почти в два раза, сообщил РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:25
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
разлив нефти в мексиканском заливе
происшествия
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РИА Новости
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, разлив нефти в мексиканском заливе, происшествия

ПДК нефтепродуктов в устье реки Амбарная превышена почти вдвое

10:25 30.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в устье реки Амбарная после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске все еще превышает норму почти в два раза, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"Зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарная менее чем в 2 раза", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за минувшие сутки специалисты провели отбор четырех проб воды. Всего с начала аварии - 621, в том числе 546 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскРазлив нефти в Мексиканском заливеПроисшествия
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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