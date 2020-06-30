ПДК нефтепродуктов в устье реки Амбарная превышена почти вдвое

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в устье реки Амбарная после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске все еще превышает норму почти в два раза, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.

"Зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарная менее чем в 2 раза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за минувшие сутки специалисты провели отбор четырех проб воды. Всего с начала аварии - 621, в том числе 546 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта.